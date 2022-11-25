Маргінали тягнуться ближче один до одного

20:32 25 листопада Київ, Україна

Угорщина планує налагодити економічну співпрацю з Іраном. “У світі багато проблем, останніми днями ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок уперед стабільності всієї ситуації на Близькому Сході”, - наголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Очевидно, що ні про який крок до пошуку стабільності на Близькому Сході не йдеться. Іран перебуває під санкціями вже багато років і не так. Угорщина, у свою чергу, стає все більшим ізгоєм усередині Європейського Союзу.. Автократія Орбана, його небажання втрачати владу, дуже схожі на путінізм, роблять Будапешт та Тегеран близькими партнерами. Куди ближче, ніж Угорщина – ЄС чи Іран – Близький Схід.

Варто зазначити, що навіть іранці бойкотують свою країну. Так, футболісти на відкритті Чемпіонату світу з футболу в Катарі демонстративно не співали гімну на знак протесту. Іран отримав нову порцію санкцій через постачання до Росії зброї. Раїсі планує розпочати війну із Саудівською Аравією та Іраком. А Орбан тим часом “зміцнює економічну співпрацю” з Тегераном.

Варто чекати на подальші санкції проти Угорщини, незабаром після того, як члени Європарламенту зрозуміють, як покарати Орбана за його маргінальну позицію.