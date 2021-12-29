Маніпуляції Росії у ТКГ

Росія хоче перекласти всю провину за конфлікт на Донбасі на Київ і щоб Україна розпочала переговори з окупаційними самопроголошеними адміністраціями Донецької та Луганської областей. У Кремлі не хочуть визнавати себе як сторону конфлікту і тому не мають наміру припиняти конфлікт.

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що однією з вимог Росії є визнання «Супутника V» в Україні. Після цього у Кремлі згодні відкрити КПВВ. До речі, з українського боку пропускні пункти вже давно відкриті, проте людей не пускають із окупованих територій.

Окрім прийняття невизнаної вакцини, ще однією вимогою Росії є визнання документів, так званих, «ДНР» та «ЛНР». Арестович наголосив, що Україна у жодному з цих випадків не готова йти назустріч Кремлю. Це легко пояснюється тим, що прийняття вакцини і, тим більше, документів неіснуючих республік, призвело б до дискредитації України у світовому співтоваристві та легітимізації маріонеткових проросійських органів “влади”.

Російське керівництво жертвує людьми на користь власних інтересів. Процес маніпулювання також гальмує обмін полоненими, що попри гучні заяви Кремля про “захист росіян за кордоном” демонструє байдуже ставлення до своїх громадян.