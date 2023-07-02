Малюська вважає, що з в'язниці злодій «вийде вбивцею або грабіжником»

В інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 6 червня, міністр юстиції України Денис малюська висловив думку, що в Україні слід змінити систему покарань для злодіїв.

"Хочемо чи не хочемо, але у нас суспільство мислить шаблонами. Наприклад," злодій повинен сидіти у в'язниці ". Ключова теза, який буде підтриманий мінімум 50% населення країни. Насправді наша задача в тому, щоб переробити мислення людей. Якщо ти злодія засунеш в тюрму, то вкрай ймовірно, що він звідти вийде вбивцею або грабіжником, який вже буде грабувати зі зброєю, а не просто красти щось тихо ", - сказав він.

За словами міністра, "частина злодіїв повинні бути в тюрмах, але не всі".

"Але щоб це суспільство зрозуміло, що безпечніше не в тюрму заганяти, а змусити попрацювати, відшкодувати завдані збитки, повісити електронний браслет, проконтролювати, куди і що він робить, відправити, наприклад, його на курси, щоб з ним попрацювали, щоб він втамував свою агресію, якимось чином навчився контролювати її, - тоді людина стане в безпечному середовищі жити ", - пояснив малюська.

Він вважає, що "якщо ми автоматом кожного будемо посилати до в'язниці, ми тоді створимо кримінальний світ навколо нас, і навряд чи комусь хочеться жити в такій небезпечній середовищі".

Малюська пояснив, що в Україні хочуть побудувати систему виконання покарань як в Норвегії.

"Це складна робота з точки зору інфраструктури, законодавства, що працюють людей. У мене підлеглі отримують мізерну зарплату. Відповідно, очікувати від них героїчних вчинків у перевихованні ув'язнених і засуджених вкрай складно. Все це може бути виправлено. Все це буде виправлено протягом цього і наступного року. Далі буде система, яка буде функціонувати, дійсно виправляти засуджених ", - пообіцяв міністр.

Згідно ст. 185 Кримінального кодексу України, за крадіжку передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 12 років.