«Малишкові війська»

09:55 10 травень Київ, Україна

Протестним організаціям і тим, хто ще не остаточно згоден з затвердженою державною доктриною Кремля, суворо заборонено законом залучати до своїх дій дітей, спокушати їх своїми ідеями і розповідями про перспективи вільного майбутнього. Для порушників передбачені суворі санкції. Але коли цим займається Імперія – то на власні закони вона не звертає ніякої уваги. І залучає до пропагандистських дійств дітей будь-якого віку. Незважаючи на можливу значну шкоду, яку такі залучення спричиняють дитячій психіці.

В нікому не відомому містечку Вихорівка Іркутської області пройшла масова акція провладного молодіжного руху «Юнармія». Десятки молодих людей та дітей різного віку у формі «Юнарміі», частина з яких тримали портрети Путіна, пройшли вулицями 6 травня.

«Ми реалізуємо проект «Однією ми пов'язані долею» до дня Георгія Побідоносця, який включає в себе кілька етапів: науково - практична конференція, захист патріотичних куточків, костюмована хода, відкриття вахти пам'яті біля посту №1. Костюмована хода представлена різними епохами в тому числі епохою Путіна, - заявив начальник регіонального штабу руху Олександр Старухін, - Ми вирішили свою колону позначити ЮА з портретами Путіна, цитатами його виступів».

«Милуючись» костюмованим шабашем патріотизму, так і чекаєш, що з'явиться плакат «Спасибі товаришу Путіну за наше щасливе дитинство!». Принаймні, «Епоха Путіна», представлена на ході в ряду інших, мабуть, на думку організаторів, менш значущих епох, це вочевидь передбачає.

«Юнармія» - потворне породження Росії путінської епохи, але типове для будь-якого тоталітаризму. Діти, що йдуть строєм, одягнені в уніформу кольору хакі, зомбовані уніфікованими ідеями, що несуть портрет чергового фюрера ... Колись на портретах був Сталін, Гітлер, тепер – «герой» нашого часу.

Підлітки - істоти довірливі і наївні. Вони демонструють портрети нинішнього «керманича» з таким же щенячим захопленням і захватом, з яким 80-90 років тому їх ровесники носили портрети інших тоталітарних вождів.

Ті, хто зомбує дітей, пишуть прізвище Рокоссовського з двома "к"; вивішують замість переможних прапори ВМС Японії; постійно плутають на пропагандистських плакатах німецьку і радянську техніку; дарують ветеранам черстві пряники і виряджаються, як клоуни. Для них пам'ять про війну це ще одна спроба наблизитися до омріяної годівниці на один «рядок вище». І заради цієї мети вони готові до будь яких дій, які можливо помітить та схвалить керманич. Тому й летять звістки з регіонів про чергові святкові дійства за примусової участі дітей.

Навіть вступ до нацистського Юнгфольку за законами тієї Германії був добровільним. Виховання в організації проводилося в дусі націонал-соціалізму з метою формування у дітей з дуже раннього віку націонал-соціалістичного світогляду на арійських ідеалах. З раннього віку малим аріям прививався патріотизм. Але патріотизм – це любов до батьківщини. А назвати патріотизмом костюмовану ходу в містечку Вихорівка Іркутської області на честь Георгія Побідоносця і пана Путіна це перекручення смислів, яке до Батьківщини не має ніякого відношення.

День Перемоги - те саме свято, яке традиційно стає апофеозом патріотичного бісівства. І, звичайно, не тільки іркутська область виділяється в цьому завзятті чиновників продемонструвати свою лояльність «генеральній лінії партії». Кожен суб'єкт Російської Федерації божеволіє по-своєму.

На території одного з дитячих садків в Кемерові облаштували справжній меморіал на честь полеглих у Великій Вітчизняній війні. З великою зіркою, покладанням квітів, лавочками. Виглядає це жахливо. Але це теж, на думку організаторів, «патріотичне виховання». Збочення! А Кремль переслідує Габишева та визнає його психічно хворим!

На такі «патріотичні постанови» не наважувались навіть радянські ідеологи. Піонери, комсомольці все-таки більш дорослі. А поява у сучасній Росії навіть спеціального терміну «малишкові війська» для визначення подібного непотребства це вже зовсім абсурд.

Влада Білорусі, намагаючись не відстати від «старшого брата» у патріотизмі (принаймні ці «діячі» вважають ці дійства проявами «патріотизму» та патріотичного навчання) влаштувала «театралізовану реконструкцію» спалення людей у селі Шуневка до 9 травня.

Яким чином такі дійства, на думку Кремля, піднімають патріотизм незрозуміло. Яке відношення має портрет Путіна у дитячих руках до Перемоги? Тим більше, що дитина понесе будь який яскравий малюнок у руках. Якщо дорослі не розуміють такого «патріотизму», то що казати про дітей?!

Але нічого не поробиш, такі нині цінності путінської Росії. Навіть страшно подумати, що буде далі, що придумають на наступний рік.