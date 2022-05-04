Маленькі хроніки великої війни

Міжнародні санкції підкрадаються непомітно. Раніше вони вже частково блокували танкове та інші виробництва у рф. Дійшла черга і до ЗРК, зокрема, сумнозвісних "Буків".

Чому Західні партнери вирішили, що вже середні темпи постачання нам зброї виправдовують низькі темпи впровадження санкцій проти рф?

Після переведення крейсеру "масква" на підводний режим флот рф вирішив триматись від нас подалі.

Збройні Сили України знищили вже +800 російських танків! В більшості армій світу стільки ніколи і не було! Слава Україні!

Дуже активно в Україні мруть рашистські генерали. Замість параду військ рф прийматимуть паради земельних хробаків.

Колективний Захід взяв публічний курс на сприяння українській перемозі у «битві за Донбас». Британський голова уряду взагалі заявив, що Україну треба так забезпечити зброєю, щоб рф і не думала над новими вторгненнями.

І гучні слова одразу підкріплені потужними діями: По-перше, США анонсували новий пакет допомоги, де буде артилерія та відповідні боєприпаси. Також Штати заявили, що Україна отримала авіаційну допомогу. По-друге, про постачання важкої зброї оголосили у Британії (ракетні установки), Канаді (важка артилерія) та Нідерландах (важка бронетехніка). Також Чехія ремонтуватиме наші танки та БМП. Додаткову військову допомогу нададуть Румунія та Фінляндія.

Така різноманітна нині підтримка України. 24 млрд $ допомоги, бойкот рф на G20, американське закриття лазівок з обходу санкцій, а ще запчастини для наших літаків та важкі литовські міномети.

Ганебною виявилась не тільки позиція корпорацій, що не пішли з ринку рф. Але й тих що пішли, але продовжують платити зп сотням тисяч росіян як Макдональдс, Рено, Ікеа і т.д., тобто продовжують підтримувати економіку рф та російський бюджет війни. Як тяжко деяким існувати без крові на руках.

У рф істерика від того скільки зброї і допомоги надає нам цивілізований світ. Спочатку вони розсилали дипломатичні ноти-погрози з вимогами припинити передачу окремих типів важкої зброї, а тепер публічно скаржаться, що «зброя Заходу сповільнює спецоперацію».

Тим часом, у новий пакет допомоги США увійшли 72 гаубиці, 144 тис боєприпасів до них, а також новітній безпілотнік-камікадзе Phoenix Ghost, який був адаптований спеціально під потреби і на запит ЗСУ. Після анонсованої передачі нам словенських танків Т-72 в нас, як каже Пентагон США, стане більше цього виду зброї, аніж у російського агресора. Військову допомогу також надали нам і Іспанія (200 тонн боєприпасів та десятки бронемашини), Данія (90 млн $), Ізраїль (захисне спорядження).

Окрім того, надходять і інші види допомоги. Данія оголосила що займатиметься відбудовою Миколаєва, Британія дала кредитних гарантій на 500 млн $, США оголосили велику міграційну програму для українців, Сейм Латвії визнав дії рф геноцидом. Також США закрити свої порти для російських кораблів, а Британія заборонила імпорт російських деревини, предметів розкоші та підвищила мита щодо деяких товарів на 35%.

В України стає все більше і більше важкої зброї. Яка буде дуже гарно палити рашистиків-загарбників та маніакальні амбіції путлера. Успіху ЗСУ у цій справі!

В Брянську рф горять нафтобази, військова частина чи ракетний склад! Так святкує народ героїчного спротиву рашистській війні!

Українці дуже не любили Макрона перший місяць війни. Зараз "послідовно" полюбили його через Ле Пен. Але то певно ненадовго!

Веселіше вибухів у рф та Чорнобаївки може бути лише коли окупанти колективно і остаточно себе підривають у Кремінній на Луганщині!

"Замах на Соловйових-Скабєєвих" - це кгбешна погроза усім пропагандонам рф та ЗМІ, щоб не відхилялись від "лінії путіна"!

На німецькій базі "Рамштайн" коаліція з понад 40 армій фактично взяла за основу давно назрілу стратегію. З воєнної кастрації, виснаження та ослаблення рф за рахунок масштабної підтримки України зброєю та навчаннями. Що може сприяти нашій перемозі і втраті здатності рф до нових агресій. І все це з єдиним центром координації у німецькому Штутгарті. Навіть німці у цьому процесі погодились постачати САУ Gepard. Слава Україні та Західним друзям!

Врожайна ніч з попаданнями в склад боєприпасів у Бєлгороді рф та у ворожу "Іглу" і центр командування на Зміїному. ППО рашистських Курська та Варонєжа теж перевірили. Нехай бояться і знають як нападати на українську суверенну і здатну до опору державу.

рф відключила Польщу та Болгарію від газу через "несплату у рублях". Тобто рф взяла курс на самовпровадження чи стимулювання у Європі рішення про газове ембарго, поки нафтове вже на підході. Тільки рашисти можуть так гордо "пиляти гілку, на якій сидять", так гордо програвати.

Вже навіть більшість Бундестагу офіційно задекларувала якою має бути адекватна позиція щодо постачання Україні зброї. Навіть канцлер Шольц, що тривалий час саботував, відтягував, обманював поступово і з скрипом змушений змінювати позицію.

Попри все це, деякі відомі німці підписують листи за капітуляцію України, де вимагають від нашої країни вивести війська з найбільших міст. Деякі представники земель ставлять під сумнів різню у Бучі та факти масштабного геноциду від рф. Деякі як Шредер взагалі відкрито "лягли" під рф. Якщо Шольц ще має шанс перебігти на правильну сторону історії, то багато інших давно мають стати об'єктами антикорупційних та інших розслідувань. Проросійську "заразу" у Європі пора викорінювати через суди.

російські кінотеатри намагались врятуватись показом світового кіно, що було скачане з піратських торрентів. Але певно не допомогло.

У США прийнято історичне рішення про ленд-ліз для України, що означає ще масштабніші і швидщі постачання необхідної зброї на кращих умовах. По формі спротиву світу путін тепер офіційно поставлений в один ряд з гітлером.

Маємо і інші докази того, що на Заході прийнято за основу багаторічну стратегію викорінення путінського режиму та знищення його воєнних потужностей. Захід явно вирішив "кінчати" рашизм за рахунок воєнної перемоги України та деокупації усіх її територій включно з Донбасом та Кримом.

У відповідь на газовий рекет рф у США та Європі показали путлеру «середній палець». Вони заявили, що здатні швидко знайти альтернативу, а, отже, черговий план кремля провалився, а «з рашистської колоди втік важливий козир».

Джо Байден: «Ми працюємо з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія та Катар, які підтримують наші зусилля, щоб допомогти європейським союзникам, яким Росія погрожує газовим шантажем, задовольнити свої потреби в енергоносіях іншими способами».

Віцепрем'єр Болгарії Ассен Васильєв: «Ми можемо повністю замінити постачання російського газу постачанням газу з Південного газового коридору, а також постачанням ЗПГ до Греції та Туреччини, і цей план реалізується прямо зараз».

Польща дала нам 200 танків, гаубиці та "гради". Словацький С-300 вже захищає небо на півдні. Маємо сусідів-союзників!

рф втратила у цій війні вже +1000 танків! Такої швидкої демілітаризації однієї з найбільших армій світ ще не бачив! Слава ЗСУ!

Магія Чорнобаївки нездоланна! кадирівці і буряти перестріляли там недалеко одне одного, бо не змогли поділити награбоване!

«Азов» у Маріуполі за час війни знищив приблизно 2 тис рашистів, 50 танків та 100 одиниць техніки! Героїзм, який не описати словами! Слава Воїнам!