Макрон виступив із провокаційною заявою

Про що думав лідер Франції, коли сказав, що двоє воюючих країн є одним “братським народом” – незрозуміло. Очевидно, що знаннями світової історії і, особливо, соціологічними дослідженнями, особисто ця людина не має зовсім. Освіта «СРСР», до якої входили як Україна, так і країна-агресор, не означає, що населення двох держав є “братськими”, схожими на щось. Це стосується абсолютно всього.

Щоб апелювати поняттям «братський народ», необхідно хоч трохи розуміти – звідки взялася ця фраза, ким була вперше застосована і для чого. Так, уперше словосполучення «братський народ» застосували київські книжники, які у XVIII столітті створили концепцію “Великої, Малої та Білої Русі – народів, що мають об'єднатися”. Метою було закликати московського царя у протистоянні Речі Посполитої на бік українців. Надалі рашисти прийняли це словосполучення за істину і ввели його до своєї доктрини. Мабуть, навіть тут у московитів не вдалося щось придумати і вони, як завжди, привласнили це собі. Тому за часів СРСР цей термін активно застосовувався до трьох народів, національну ідентичність яких хотіли стерти і прирівняти до єдиної російської історії.

Очевидно, що Макрон вимовив словосполучення "братський народ" спираючись на слова "бункерного", тим самим він показав свою неграмотність. З тим самим успіхом, братнім народом можна називати французів та німців, чиї країни у ранньому середньовіччі представляли єдину державу. У поєднанні з “запереченням геноциду”, прирівнювання українців та рашистів до єдиного “братського народу” точно не додасть пунктів у майбутньому другому турі виборів у президенти Франції, а можливо, залишить Макрона в історії як дурного і боягузливого президента.