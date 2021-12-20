Майкл Помпео: США запізнилися в Антарктиду

01:14 23 липень Київ, Україна

Відповідно до думки, висловленої держсекретарем США Майклом Помпео, в ході візиту до Копенгагена, США запізнилося з освоєнням Арктики. Він заявив, що офіційна влада занадто пізно почали діяти в цьому регіоні.

На питання "ви запізнилися на вечірку в Арктиці?" Помпео відповів: "Так, трохи запізнилися. Але це нічого! Я і раніше запізнювався на вечірки і добре при цьому веселився . Я глибоко переконаний, що західні цінності, які у нас є, дають нам фундаментальне уявлення про те, що ми можемо бути прозорі і відкриті, можемо побудувати міцну економіку і при цьому підтримувати безпеку. Ми зробимо це, ми зробимо це в Арктиці. Ми зробимо це, протистоячи Росії як частина НАТО. Трансатлантичний союз реальний і могутній, і, не дивлячись на те що ми не виявилися там на самому початку, ми прийдемо туди все разом, щоб домогтися того, щоб все було правильно ", - сказав Помпео

За його словами, США нібито "були занадто наївними". "Я думаю, всі ми були трохи наївними, спостерігаючи за тим, як інтереси не тільки Росії, але і Китаю ставали все більш і більш агресивними, - стверджує Помпео. - Але якщо це вибір наших супротивників, якщо вони вирішили тут змагатися, ми не можемо просто підставити іншу щоку ".

Як заявив 20 січня посол з особливих доручень МЗС Росії, старша посадова особа Арктичної ради від РФ Микола Корчунов, активність НАТО в Арктиці, особливо країн, що не відносяться до цього регіону, веде до напруженості і дестабілізації ситуації . В кінці грудня минулого року командувач Північним флотом РФ Олександр Моїсеєв заявив, що НАТО активно нарощує бойову підготовку своїх військ в регіоні, зростає і розвідувальна діяльність.