Люди, як продукт. Варфоломіївській день.

17:02 12 липня Київ, Україна

У ніч проти неділі 24 серпня 1572 року, за наказом Короля IX у Парижі почалось знищення протестантських лідерів. Ситуація вийшла з-під контролю, насилля зі столиці поширилось більшою частиною Франції, і за кілька місяців жертвами різанини стало понад 10 тис чоловік.

Через декілька століть, осучаснені вбивствами, війни перейшли на новий вид - паразитизм (дивимось Вікіпедію).

Незважаючи на те, що в перші роки війни з РФ було вбито також понад 10 тис чоловік, сьогодні, ми продовжуємо війну, не тільки з зовнішнім ворогом, а і інструментом цієї війни, який увійшов нахабним, для декого снодійним, для декого наркотичним опянінням: влада та гроші! Адже за що ведуться ще війни?

Єдиний Бог та різні церкви? Єдина Віра та для багатьох це релігія? Єдиний "нарід"? Мова чи язик?

Нас постійно, коли потрібно і не потрібно, "штурхають" цими питаннями, стараються зіткнути лобами, вказати, якщо ти іншої думки чи віри і взагалі маєш інші погляди на життя - ти не "повноцінний".

А знаєте, що я кажу:

- Європейські цінності!

Європейські цінності - це загальнолюдські принципи і норми життєдіяльності Людини, Суспільства і Держави. ...Це повага до прав людини - право на життя, здоровя, освіту, право обирати релігію й мову спілкування.

Та сьогодні цими цінностями маніпулюють і свавілля, яке походить від нинішньої влади дає нашому зовнішньому ворогу (РФ) далі продовжувати руйнувати і вбивати!

Політик може бути корумпований, солдат може бути іншої армії, але це не відміняє те, що ми здобувши за багато сторічь таку омріяну Незалежність, віддамо на потури нашим ворогам!

За ці цінності, за життя близьких і незнайомих людей боролись, помирали і далі продовжують боротись Патріоти України, справжні Українці.

Так що там 24 серпня вже 2021 року?

Підтримую лікаря, який заявив, що якщо влада направить чверть коштів, які плануються затратити на проведення Дня Незалежноті, на лікування дітей, то більшість населення нашої Країни не буде проти. Адже пафос на обличчях і блиск "Santoni" під які застилають Прапор України (вже неминуче увійшов у традицію цієї влади) важливіше того болю і смути, яку відчуватю діти, що потребують медичної допомоги та їх батьки, що збирають кошти з усіх джерел на цю безкоштовну медицину!

Не передати горя тієї матері, яка пержила свого сина чи дочку і не дочекалась, що вони повернуться з "фронту" живими.

Мабудь наші "паразити" чекають, аби ми повертались в трунах, інакше, як охарактеризувати те, що відбулось у Святковий день Петра та Павла: Бойового Генерала Павловського кинули до вязниці із можливістю застави у 476 000 000 грн. (для судді, що виносив рішення, тут не має лишніх нулів). І це один із неправомірних випадків, які ми намагаємось розголосити. Інші нахабні вироки судями-катами "глушаться" як риба у воді. Люди стають матеріалом для досягнення своїх цілей чи влади, чи ворога. Тільки хто на сьогодні визначає якість матеріалів? ОПа чи Суддя, який матиме довічну підвищену пенсію? З активною боротьбою ОПи проти Патріотів України їх фізичне і моральне знищення, такий "суддя" може дожити до пенсії!

Чомусь не знищуються (ну я наприклад бачу більше боротьби з Героями України чим дійсно з ворогами України. А ВИ?) вороги, які засіли хто в депутатах, хто в державних структурах і по "камінцю" розбирають Незалежність України. "Не лише "вагнерівці": влада минулого року провалила щонайменьше ще сім операцій" - БУТУСОВ.

Мабуть мені не гоже критикувату владу. Мабуть вони щось змінять на краще. Але чому ж не змінюють? Чому за 2 роки я не побачим жодного правильного кроку. Були моменти, думав, так почали, буде на краще.. та за мить, знов розумію...за балачками тільки брудні справи. Дайте просту відповідь мужновладці: що чи хто (крім Пороха) ВАМ заважає зробити зміни у Державі на краще? Не хай не за мить.. але за 2 роки скажіть 2-3 речі, які дісно зроблені для людей? Бо люди - не використаний матеріал. Люди - ВАША ОПОРА або ВАШ ВИРОК!

Далі буде.