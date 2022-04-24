Люди борються із рашизмом на території агресора

У квітні невідомі закидали "коктейлями Молотова" військкомат у селищі міського типу Зубова Поляна на Мордовії. До цього також з'являлися свідчення підпалу військкоматів у різних областях країни-агресора.

Крім того, стало відомо про пожежу поряд із московською мерією. Другий центральний науково-дослідний інститут "Міноборони" рашистів у Твері, що займався розробкою систем ППО, був підпалений. У місті Кінешма згорів хімічний завод.

Зрозуміло, що, окрім противників війни, такими “диверсіями” можуть займатися чиновники та директори держвиробництв, щоб приховати факти корупції, однак, навіть за сотні кілометрів від України, рашисти одержують удар від власних громадян.

Очевидно, що чим довше йтиме війна, чим більше населення втратить роботу, чим жорсткіше закликатимуть рашистів чоловічої статі йти на фронт, тим частіше в мережі з'являтиметься інформація про подібні випадки.

У той же час, ті 83% "підтримки" господаря Кремля, які намалювали держоргани своєму повелителю, мабуть, далекі від реальності. Швидше за все, така інформація поширюється, щоб переконати протестувальників проти влади "бункерного", що переважна більшість країни підтримує свого "лідера", таким чином намагаючись переконати населення в тому, що протестуючі самотні і в них нічого не вийде.. Проте, пожежі в держустановах говорять про протилежне і, швидше за все, у майбутньому все ж таки можна буде спостерігати революцію в країні-агресорі.