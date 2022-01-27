Будь-який результат протестів у Білорусі підійде Кремлю

18:37 10 вересень Київ, Україна

Місяць тому почалися масові протести в Білорусі проти "офіційних" результатів виборів. Люди хочуть справедливості та свободи, а також виступають проти інтеграції з Росією.

Заради цих ідеалів і боротьби з несправедливістю, юнаки та дівчата згодні терпіти побиття та насильство з боку білоруської міліції. Однак ситуація розгортається таким чином, що швидше за все, будь-який результат білоруських протестів виявиться вигідним Кремлю.



Багато білоруських студентів кажуть, що помічали несправедливість і до президентських виборів 9 серпня. Поштовхом для багатьох стали мітинги проти інтеграції з Росією, відмова в реєстрації кандидатів на вибори, а також акції опозиційного білоруського політика Світлани Тихановської.



Білорусь майбутнього студенти бачать самостійною країною, в якій можна не боятися висловлювати власну думку.

"Вивішувати прапори і не боятися, що до тебе прийдуть. Отримувати гідну освіту, яка буде конкурентоспроможною на європейському ринку, мати гідні зарплати для всіх верств суспільства", - вважає Кирило Толок.

При цьому протестувальники виступають категорично проти інтеграції з Росією.

"Я - за суверенітет Білорусі. Лукашенко ставить все це під велике питання. І в багатьох опитуваннях в Telegram перемагає думка за інтеграцію. Але навіть моя бабуся, яка всім серцем вважає, що Лукашенко - це хороший вибір для країни, проти інтеграції з Росією. Я думаю, якщо відбудеться інтеграція, дуже багато молоді поїде. Тому що для більшості студентів зараз в Росії перспектив ще менше, ніж в Білорусі", - вважає Надія Кулик.



Білорусь повинна бути білоруською



"Хочеться зменшити вплив інформаційного російського поля. Крім того, хотілося б, щоб в нашій країні почав розвиватися Болонський процес, щоб університети отримали ту саму незалежність, академічні свободи. Тому що ректорів зараз хоч в приватних, хоч в державних вузах призначає міністерство. Жити в "Білоруському автономному окрузі РФ" я не погоджуся ніколи", - говорить студентка Анжеліка Луканська.

Жорстока реальність

І ось чому. Наприклад, головний білоруський опозиціонер - Світлана Тихановська, яка сформувала Координаційну раду (КР), швидше за все, не вільна від впливу Москви. Хоча б тому, що її чоловік, Сергій Тихановський, в минулому також кандидат в президенти Білорусі, має досить великий бізнес в Росії, що перевищує 10 млн рублів річних. Втім, через місяць після початку протестів, можна припустити, що надіям молоді не судилося збутися. За даними ряду ЗМІ, недавній приїзд прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на зустріч з Олександром Лукашенком в Мінську, очевидно, означав попереднє узгодження інтеграційних домовленостей з РФ. Але навіть якщо Лукашенко й не втримається при владі, Кремль зовсім нічого не втратить.