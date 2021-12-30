Лукашенко виставив себе дурнем вкотре

“Виходячи з міжнародних угод, передача Білорусії ядерної зброї неможлива. Білорусь є членом Договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. І порушення цієї угоди було б надто кричущим фактом. Враховуючи, що країна і так є ізгоєм, вихід із цієї основної угоди поставив би Білорусію взагалі поза цивілізованими країнами. Мова йде про те, що в Білорусі будуть створені російські військові бази під російською юрисдикцією, усередині цих баз діятимуть закони Російської Федерації. І ядерна зброя, яка там розміщена, вважатиметься таким, що знаходиться на території Росії, і під російською юрисдикцією”, - розповів про ситуацію незалежний військовий аналітик Олександр Алесін.

Виходить, що Лукашенко вкотре виставив себе дурнем в очах громадськості. Зрозуміло, що діяв він не на власний розсуд, а на наказ Путіна. Справа в тому, що заява білоруського диктатора про можливе “прийняття” ядерної зброї є нічим іншим як актом прояву гібридної війни інформаційною атакою. Це необхідно, щоб показати, на що готова піти Росія, якщо НАТО й надалі продовжуватиме розгортати протиракетні комплекси в Польщі, здатні не лише збивати ракети, а й запускати їх. Путін знову використав Лукашенка для залякування Заходу та громадськості, при цьому щоразу виставляючи Олександра Григоровича “пацієнтом спеціальної медичної установи”.