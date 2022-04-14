Лукашенко воює у своєму світі

Масштабні мітинги у 2020 році після фальсифікації виборів у Білорусі показали, що народ не підтримує свого диктатора. Тому, коли почалися масові та жорстокі репресії, довіра до державних джерел інформації пропала зовсім. Деякі білоруси говорили, що вони часом не можуть знати, що насправді правда, однак, коли чують офіційну позицію Лукашенка, що транслюється по державних ЗМІ, знають – “це точно не правда”.

Виходить, що всі заяви білоруського диктатора створюються ним самим, для нього самого, щоб цитуватися ним же. Так сталося, що Лукашенко нещодавно провів свою “спецоперацію” в Україні, щоб “звільнити білоруських водіїв”. За його словами, він її так "добре і швидко провів", що ніхто з оточення цього "навіть не помітив".

Крім того, він, як істинний автократ та диктатор, нещодавно вимагав, щоб Білорусь, нарівні з Україною та Росією, допустили до переговорів делегацій обох сторін. Лукашенко свою позицію аргументував тим, що “якщо його в це все втягнули, то нехай приймають Білорусію, адже три слов'янські народи мають разом вирішувати свої проблеми”.

Своїми висловлюваннями, людина давно перетворилася з політичного діяча і президента Білорусії, якщо вона такою колись і була, в мем і посміховисько для всього світу. Якби він не володів дійсною владою, а його дії не призводили до численних жертв, то можна було б і далі сміятися над страждаючим психічним захворюванням (цей факт доведений лікарями Білорусії, які були змушені тікати з країни) старим. Але його слід усунути якнайшвидше, тому що неврівноважена людина має владу в масштабах цілої держави більш ніж небезпечна для великої кількості людей.