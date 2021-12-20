Лукашенко збирається відвідати Крим та розірвати дипвідносини з Україною

Міністр закордонних справ України, виступаючи перед журналістами у Ризі на саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомив, що Олександр Лукашенко поставить точку неповернення у відносинах між Україною та Білорусією у той момент, коли визнає Крим російською територією. За словами Кулеби, півострів не є полем для компромісів. До того ж глава МЗС України додав, що на північних кордонах країни вже існує північний фронт, оскільки Київ вважає Білорусь потенційним джерелом загрози.

Незважаючи на раніше зворотну позицію, Лукашенко заявив, що Крим є російською територією, і згадав, що це стало юридично законно після так званого “референдуму”, влаштованого Кремлем, щоб легітимізувати анексію півострова. До того ж вусатий диктатор підкреслив, що він визнає Крим російським після того, як відвідає півострів. Коли саме це станеться – невідомо, проте майбутній приїзд уже обговорюється із Путіним.

"Чик-чирик" став зовсім безхребетним. У 2014 році він говорив, що він ніколи не визнає анексію Криму, а тепер стверджує, що острів є російською територією. Це зрозуміло, адже Путін ознаменував смерть як політика Лукашенка. У 2023 році він уже не буде тим президентом, який є зараз, а Білорусь перетвориться на таку ж російську територію, якою зараз є Крим, на думку Лукашенка.