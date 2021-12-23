Лукашенко сам себе загнав у «глухий кут»

18:04 14 серпень Київ, Україна

Лукашенко буде змушений йти на дострокові вибори, через тиск всередині країни, а визнання інших країн його нелегітимність тільки збільшить цю ймовірність.

Так вважає експерт-політолог Валерій Димов

«Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважати легітимним президентом Білорусі Олександра Лукашенка не можна. Зрозуміло, що після заяв Литви можуть послідувати і заяви інших країн, але тут все залежить від дій влади в самій Білорусі. Ми бачимо реакцію керівника МВС, спікера парламенту, яка свідчить про те, що вони розуміють, що перегнули палицю. Це ексцес виконавця, коли в тоталітарній країні кожен хоче бути великим тираном, ніж сам тиран, і дав про себе знати. Вони вже не можуть вирішити проблему, тому що люди, яких заарештовували, виходять і показують, що з ними робили. І в цій ситуації у нього немає маневрів », - додав політолог.

Застосування сили проти мирних протестів, за його словами, призвело білоруську владу до того, що в самій країні люди відмовляються приймати результат виборів в будь-якому випадку.

«Ймовірно, після Литви можуть бути і інші країни. Але тут питання не стільки заяв Литви, скільки посилення сумніви в легітимності Лукашенко як всередині країни, так і за її межами. І йому доведеться йти на дострокові вибори так і інакше. Не стільки під впливом Литви, скільки під впливом подій всередині країни », - акцентував Валерій Димов.

Підсумовуючи, він додав, що разом з тим Лукашенко обережно ставиться до заяв литовської влади. Звинувачуючи в зовнішньому впливі США, Чехію та Росію, від висловлювань в сторону Литви Лукашенко утримується, що свідчить про вплив Вільнюса на владу в Мінську.