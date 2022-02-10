Лукашенко пригрозив Україні в інтерв'ю

У своєму інтерв'ю Олександр Лукашенко заявив, що припинить постачання електрики та бензину в Україну у разі, якщо відбудеться ескалація з боку Росії. Йдеться білоруського диктатора спочатку спростував він сам, а після «Укренерго» підтвердив спростування Лукашенка.

“У нас дротів, власне кажучи, немає, щоб їм поставити електроенергію. Ми мізер їм постачаємо”, - сказав Лукашенко. У свою чергу, за даними міністерства енергетики України, імпорт електроенергії в старну був і, щоправда, мізерним - лише 1,1% від загального споживання, що повністю підтверджує слова лідера режиму Лукашенка про "нестачу проводів".

Окрім загроз енергобайкотом, ця людина стверджувала, що українцям не впоратися з білоруською армією: “Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, кого там показують із цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються… Так ми зараз вийдемо до сусідньої зали, знімемо на мобільний телефон тренування це та покажемо”.

Знову ж таки, згідно з рейтингом міжнародної компанії «Global Firepower», Україна за останній рік піднялася в рейтингу найпотужніших озброєних країн світу на 3 позиції, а в Європі стала 6-ою.. У той час як Білорусь посідає у ньому 15-те місце.

Мабуть, Лукашенко грає свою роль в іграх Кремля з дестабілізації та провокації Києва. У той же час, ця роль виставляє білоруського диктатора в образі неадекватної людини, яка протиріччя сама собі. Очевидно, заяви Лукашенка є прямою позицією Путіна, який не може відверто заявляти про подібні речі, бо побоюється нових санкцій з боку Заходу і не хоче виставляти себе дурнем..