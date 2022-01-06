Лукашенко оголосив про геноцид білоруського народу

Батька, мабуть, вирішив повернути себе розташування народу і підписав закон “Про геноцид білоруського народу”: “Законом передбачається юридичне визнання геноциду білоруського народу, скоєного нацистськими злочинцями та його посібниками у роки Великої Великої Вітчизняної війни та повоєнний період (до 1951 року). Під білоруським народом розуміються всі радянські громадяни, які мешкали на території БРСР у зазначений період”, - написали у прес-службі Лукашенка, прокоментувавши підписаний закон. Тепер за оскарження постанови буде передбачено кримінальну відповідальність.

Очевидно, що указ Олександра Григоровича овіяний дещицями маразму. Природно, у роки Великої Вітчизняної та Другої світової воїн помирали мільйони на полях битв та у концтаборах, у тому числі комуністичних. Проте, як відомо, цілеспрямованим винищення (адже саме цілеспрямоване знищення конкретного народу і називається геноцидом) білорусів Гітлер, яким би жорстоким та поганим він не був – не займався.

Не зрозуміло, чого має намір досягти байцька цим законом, проте точно не захистити історичну спадщину. Ймовірно, новий указ надасть йому ширший простір для маневрів на полях гібридної війни. Можливо, “атаки” будуть вироблятися у бік українських маршів пов'язаних із пам'яттю про Степана Бандеру. Не виключено, що закон приплітатимуть до затриманих силовиками активістів опозиціонерів. Час покаже.