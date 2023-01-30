Лукашенку не всидіти на двох стільцях

19:02 29 січня Київ, Україна

Дивно, але через 11 місяців війни Захід не ввів проти Лукашенка всіх санкцій, які були введені проти Росії. Тому до Білорусі спокійнісінько надходять товари подвійного призначення з ЄС, які надалі можуть бути використані для створення безпілотників або іншої військової техніки, де необхідна електроніка. Більше того, Мінськ досі може закуповувати певні види озброєння, не кажучи вже про предмети розкоші, побутову техніку та інші, заборонені для ввезення в Росію товарів.. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що таким чином Кремль отримує необхідні йому комплектуючі та підсанційну продукцію, яку не може самостійно імпортувати.

Проте в Європарламенті збираються незабаром синхронізувати обмеження Росії та Білорусі. Лукашенко, доки він називає себе “президентом” РБ, є союзником агресора, ще більшою мірою, ніж Іран чи та сама КНДР. Отже, він, з його урядом, є повноцінною стороною конфлікту і мають бути ізольовані, так само як і Росія.