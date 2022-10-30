Лукашенко готується до війни

18:03 29 жовтня Київ, Україна

Поки що невідомо, чи наважиться Лукашенко задіяти свої війська для наступу на північні області України чи ні. У той же час факти говорять про те, що шанси повторного вторгнення з боку Білорусі зростають.

Декілька тисяч російських військових прибули на територію республіки і стали частиною, так званого, "спільного угруповання військ". Вони мають об'єднатися з білоруськими військовими та передбачається, що це стане ударною силою агресора для нового наступу на північні області України, зокрема Київ.

Крім того, з РБ надходить інформація про приховану мобілізацію, що проводиться Лукашенком.. Людям роздають повістки, нібито для перевірки бойової готовності.

Іншим фактом, що вказує на можливий наступ, є заборона на відвідування лісів у областях, що межують з Україною, а також закриття доступу до камер зовнішнього спостереження, встановлених на дорогах республіки.

Все говорить про те, що Києву слід серйозно розглядати загрозу повторної спроби агресора розпочати наступ із РБ. Проте питання участі білоруських військових досі залишається відкритим. Якщо Лукашенко це допустить, Республіка Білорусь відчує на собі ще сильніший удар по економіці, ніж Росія і через якийсь час, повністю позбутися своєї армії. А це означає, що вусатого диктатора більше не буде кому захищати і дні його правління, ймовірно, закінчаться ще швидше, ніж Путіна.