Краще місто для ведення бізнесу - Івано-Франківськ

За даними всесвітнього видання Forbes, перше місце в рейтингу кращих міст для ведення бізнесу в Україні зайняв Івано-Франківськ.
Рейтинг склали, щоб визначити перспективні напрямки розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Оцінювали привабливість для бізнесу міст з населенням від 90 000 осіб.
Оцінювали такі критерії: ділова активність, купівельна спроможність, транспортне сполучення, безпека, освіта, міграційна привабливість і екологічна ситуація. У топ-10 також увійшли Вінниця, Львів, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Одеса та Харків.
Рейтинг склали, щоб визначити перспективні напрямки розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Оцінювали привабливість для бізнесу міст з населенням від 90 000 осіб.
Оцінювали такі критерії: ділова активність, купівельна спроможність, транспортне сполучення, безпека, освіта, міграційна привабливість і екологічна ситуація. У топ-10 також увійшли Вінниця, Львів, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Одеса та Харків.
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