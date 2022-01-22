Лояльність Сербії загострює хапальний рефлекс Кремля

20:31 07 вересень Київ, Україна

Реакція Сербії на скандальну публікацію глави МЗС Росії Марії Захарової сприймається Кремлем як прояв слабкості та сприяє нарощуванню агресивної геополітики РФ.

Москва буде використовувати економічне, політичне та релігійне лобі для утримання Сербії у сфері своїх інтересів, заявив український політолог Олег Саакян.



«Будь-які поступки Росії сприймаються Москвою як слабкість і, відповідно, ще більше дратують їхні геополітичні апетити, і чим більше Сербія намагатиметься лавірувати перед Кремлем, тим більше Кремль буде схиляти її до однозначно проросійської позиції, стискаючи «лещата» навколо політичного керівництва Сербії для зменшення його поля для маневру. РФ буде використовувати економічне, дипломатичне, енергетичне та релігійне лобі всередині Сербії.





Сербія займає політику рівної віддаленості від різних геополітичних центрів, але довго така політика тривати не зможе, вона можлива лише як тактичний крок - це може зіграти в плюс самій Сербії, але цей крок затягнувся і, відповідно, в цьому випадку для неї ризики збереження статуса-кво можуть зростати, їй потрібно займати позицію або по одну, або по іншу сторону.

У Кремля немає іншого рефлексу, крім хапального, він, якщо вхопив, то швидше знищить, але просто так не відпустить, Тобто в будь-якій ситуації РФ просто так не піде з Сербії. Кремль буде або посилюватися там і намагатися розхитати ситуацію, або ж робити те ж саме, щоб утримати Сербію, якщо та виявиться по іншу сторону геополітичного вододілу з Росією", - підсумував Олег Саакян.