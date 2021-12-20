Лідія Таран: традиційного ТВ формату вже давно не існує

Телевізійний формат давно видозмінився, під впливом розвитку сфери комунікацій, в тому числі блогерства. На думку телеведучої Лідії Таран, телевізійний формат багато в чому перевершує блогерство.

І телевізійники, і блогери працюють в інформаційному полі, але ми робимо це набагато ширше і більш узагальнено.

"На жаль, жоден з українських блогерів не є найширшою майданчиком для представлення всіх точок зору. Блогерство - це, як правило, авторська журналістика, точка зору або ідеологічна позиція, яку підтримує конкретний блогер. А телевізійні методи представлення різних позицій - більше відповідають журналістським стандартам. До того ж - тележурналісти мають обов'язок перевіряти достовірність інформації і розрізняти фейки. На жаль, блогери нерідко нехтують цими правилами і публікують неперевірену інформацію просто заради хайпа і додаткових переглядів.

Великі національні канали - це супермаркети, в яких можна знайти все: там є різні відділи, зокрема - великі відділи з новинами. А блогери - це авторські магазини, де є локальні продукти. І там, і там можна знайти продукти, але ці продукти різні - різні масштаби продажів, різна аудиторія.