Леонід Кравчук: Росія втомилася від війни на Донбасі
19:43 17 серпень Київ, Україна
Путін і Росія втомилися від конфлікту на Донбасі і бажають миру, але не варто чекати поступок від Кремля, таку заяву зробив Леонід Кравчук
.
Те, що Путіну могла набриднути війна на Сході України, - це лише припущення Кравчука. Сам російський президент подібних заяв не робив. Але перший президент України впевнений, що саме так все і є.
"Я дуже уважно прислухаюся до того, що кажуть росіяни: президент, міністр закордонних справ, Гризлов, Козак. Я відчуваю - вони хочуть миру на Донбасі. Просто відчуваю все це. Звичайно, я не заглянув кожному з них в душу. Але для Росії ця війна також несе матеріальні втрати, гинуть їх люди. Війну не можна продовжувати. Її потрібно закінчити ", - говорить Леонід Кравчук.
При цьому він сумнівається, що зараз вийде закінчити війну на умовах України.
"Я впевнений, що Москва не буде чіплятися за питання статусу Донбасу
. Що стосується інших поступок, вони не хочуть їх. Ми до цього готові, вони - ні. Якщо ми побачимо, що наші старання марні, то мені вистачить мужності, щоб сказати: ми зробили все, що могли, і "Мінськ" більше не працює. Тоді будемо шукати інші можливості ", - зазначив глава української делегації в ТКГ
.
Нагадаємо, що в законі про особливий статус Донбасу йдеться, що він вступить в силу лише тоді, коли з території України будуть виведені всі незаконні збройні формування.
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