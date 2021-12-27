Леонід Кравчук: Росія втомилася від війни на Донбасі

19:43 17 серпень Київ, Україна

Путін і Росія втомилися від конфлікту на Донбасі і бажають миру, але не варто чекати поступок від Кремля, таку заяву зробив Леонід Кравчук



Те, що Путіну могла набриднути війна на Сході України, - це лише припущення Кравчука. Сам російський президент подібних заяв не робив. Але перший президент України впевнений, що саме так все і є.

"Я дуже уважно прислухаюся до того, що кажуть росіяни: президент, міністр закордонних справ, Гризлов, Козак. Я відчуваю - вони хочуть миру на Донбасі. Просто відчуваю все це. Звичайно, я не заглянув кожному з них в душу. Але для Росії ця війна також несе матеріальні втрати, гинуть їх люди. Війну не можна продовжувати. Її потрібно закінчити ", - говорить Леонід Кравчук.

При цьому він сумнівається, що зараз вийде закінчити війну на умовах України.

"Я впевнений, що Москва не буде чіплятися за питання статусу Донбасу. Що стосується інших поступок, вони не хочуть їх. Ми до цього готові, вони - ні. Якщо ми побачимо, що наші старання марні, то мені вистачить мужності, щоб сказати: ми зробили все, що могли, і "Мінськ" більше не працює. Тоді будемо шукати інші можливості ", - зазначив глава української делегації в ТКГ

Нагадаємо, що в законі про особливий статус Донбасу йдеться, що він вступить в силу лише тоді, коли з території України будуть виведені всі незаконні збройні формування.