Леонід Кравчук запропонував чотири шляхи "тиші" на Донбасі

Приступивши до виконання обов'язків керівника української групи на переговорах з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, Леонід Кравчук висуває свої пропозиції щодо розв'язання цієї ситуації. Так, на думку Леоніда Макаровича, досягнення повної "тиші" в зоні ООС можна досягти, використовуючи чотири шляхи. Про ці шляхи він розповів в одному з ефірів телебачення.

"Ми бачимо, що це треба робити шляхом переговорів - раз, шляхом дискусій - два, шляхом компромісів - три. І шляхом відповідних поступок ", - сказав він.

Кравчук підкреслив, що на поступки Україна піде, якщо відповідні кроки будуть і від "того боку".

При цьому він виступив проти будь-яких ультиматумів.

"Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які були поставлені, поважалися і нами, і людьми, підпорядкованими в тих регіонах певним структурам. Щоб ми справді не на словах, а на ділі почали перемир'я всерйоз і надовго", - зазначив він.

Раніше Кравчук заявив, що не зашкодить Україні і не підпише жоден документ, який буде йти врозріз з інтересами держави.

Також він запропонував створити на Донбасі вільну економічну зону.