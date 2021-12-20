Леонід Кравчук запропонував чотири шляхи "тиші" на Донбасі

Приступивши до виконання обов'язків керівника української групи на переговорах з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, Леонід Кравчук висуває свої пропозиції щодо розв'язання цієї ситуації. Так, на думку Леоніда Макаровича, досягнення повної "тиші" в зоні ООС можна досягти, використовуючи чотири шляхи. Про ці шляхи він розповів в одному з ефірів телебачення.
Кравчук підкреслив, що на поступки Україна піде, якщо відповідні кроки будуть і від "того боку".
При цьому він виступив проти будь-яких ультиматумів.
Раніше Кравчук заявив, що не зашкодить Україні і не підпише жоден документ, який буде йти врозріз з інтересами держави.Також він запропонував створити на Донбасі вільну економічну зону.
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