Леонід Кравчук поділився планами співробітництва в ТКГ

Нещодавно місце керівника делегації України в ТКГ (тристоронньої контактній групі) по врегулюванню ситуації на Донбасі зайняв перший президент країни Леонід Кравчук. Ділячись своїми планами співробітництва з членами ТКГ, він заявив, що не підписуватиме жодних документів, які підуть на шкоду Україні і в усьому має намір боротися за збереження інтересів держави.
Також, Кравчук заявив, що для відновлення миру на Донбасі готовий розмовляти з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, але тільки в контексті інтересів України.
Він підкреслив, що "мова йде не про прямі переговори з ватажками" ЛДНР ", а з представниками двох областей, які можуть написати свою дорожню карту і узгодити її з Києвом для подальшої реалізації на вищому рівні".
Новий глава делегації України в тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що відновити мир на сході країни буде складно без участі Вашингтона.
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