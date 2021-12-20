Леонід Кравчук поділився планами співробітництва в ТКГ

Нещодавно місце керівника делегації України в ТКГ (тристоронньої контактній групі) по врегулюванню ситуації на Донбасі зайняв перший президент країни Леонід Кравчук. Ділячись своїми планами співробітництва з членами ТКГ, він заявив, що не підписуватиме жодних документів, які підуть на шкоду Україні і в усьому має намір боротися за збереження інтересів держави.

"Я буду говорити з ким завгодно, але я ніколи не підпишу документ, який зашкодить Україні. Ті ультра-патріоти, які мене критикують, що я з кимось говорю, вже підписали Мінські домовленості, де ми до сьогоднішнього дня не можемо зайняти точну і чітку позицію. Тому що вони ж підписали, що спочатку вибори, а потім межа, і всі закони, які будуть прийматися Верховною Радою, узгоджувати з "ДНР / ЛНР".

Також, Кравчук заявив, що для відновлення миру на Донбасі готовий розмовляти з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, але тільки в контексті інтересів України.

Він підкреслив, що "мова йде не про прямі переговори з ватажками" ЛДНР ", а з представниками двох областей, які можуть написати свою дорожню карту і узгодити її з Києвом для подальшої реалізації на вищому рівні".

"Є люди, які можуть бути учасниками переговорів. Скажімо, Офіс президента підписує указ про призначення на посаду в Мінську групу Фокіна. Він і запрошує, і може говорити про те, чого вони насправді хочуть ", - сказав Кравчук.

Новий глава делегації України в тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що відновити мир на сході країни буде складно без участі Вашингтона.