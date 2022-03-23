Леонід Кравчук: не допоможуть Мінські угоди, знайдемо інший формат

"Ми використовуємо зараз всі можливості "Мінська". Але якщо треба буде знайти додаткові формати, будемо їх шукати. Це можуть бути різні формати. Можна, скажімо, використовувати Будапештський меморандум, можна використовувати відповідні сили "Великої сімки", можна інші шляхи використовувати міжнародно-правового характеру, досвід в світі такий є. Підкреслю: я зараз говорю як приватна особа, і це - моя особиста думка. Рішення буде приймати президент", - сказав Кравчук.

Кравчук зазначив, що якщо кроки і пропозиції України не дозволять розблокувати переговори в рамках ТКГ, то він буде готовий вносити пропозицію, щоб шукати інші формати.

"Шість років йде війна, ми зробили і будемо робити далі, а росіяни, щоб ти не робив, кажуть, що не так, тому що у них інша мета. У них мета знищити Україну, очевидно, я так думаю. Тому я переконаний, не можна далі удавати, що ми йдемо вперед, коли вони не дають йти вперед", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

"Я багато прожив, я брав цю країну в Біловежжі маленьку у власні руки. Вона зараз доросла: виросло нове покоління, виросли нові люди, нова влада, і ми хочемо жити як люди, а не воювати. Якщо хтось хоче воювати, то ми проти цього, і будемо шукати інші шляхи, щоб зупинити агресора. Мінський формат - це тільки переговорний майданчик, де ми зараз працюємо і який ми хочемо наситити більш змістовними значеннями. На відміну від наших попередників, які взагалі нічого не ініціювали", - додав Кравчук.