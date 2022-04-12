Ленд-ліз для України пришвидшить перемогу над агресором

Ленд-ліз – це програма постачання озброєння без бюрократичних затримок. Єдиний раз, коли її було реалізовано до війни в Україні, це був період Другої світової війни. Через деякий час, затвердження ленд-лізу було названо переломним моментом у війні на користь союзників.

Варто зазначити, що зараз Україна закуповує зброю в кредит. Вся допомога, про яку кажуть партнери, це довгострокові позики. Ленд-ліз має на увазі, що США передаватимуть зброю Києву в оренду також на кредитній основі, однак після її використання Україна зможе повернути все, що надав Вашингтон, назад, і не платити за нього. При цьому, якщо техніка або будь-який інший вид озброєння буде знищено в ході бойових дій, за нього не треба платити. Тільки в тому випадку, якщо Київ вирішить залишити озброєння для себе, за нього доведеться віддавати гроші, проте не відразу. Наприклад, за надану допомогу для СРСР ще за часів Другої світової війни США досі не отримали всю суму.

У той самий час ленд-ліз передбачає лише прискорену процедуру передачі озброєння, проте не його якість та кількість. Тобто, якщо Вашингтон відмовлявся надавати танки та літаки Києву, то затверджена процедура цьому не сприятиме. Проблема якраз і полягає у небажанні Заходу давати Україні ту зброю, яку вона просить і готова за неї заплатити. Президент Володимир Зеленський навіть вирішив піти іншим шляхом, щоб ЗСУ нарешті отримали необхідну техніку – американський актор Шон Пенн, з яким глава України зустрічався 24 лютого, почав просити мільярдерів США закупити необхідне озброєння та передати його Києву.

Очевидно, що брак необхідного озброєння в українців відтягує дату перемоги у війні і наражає на ризик життя мирних громадян щодня. Страх, який був у Заходу в перші дні війни, що “бункерний” може завдати ядерного удару, мав пройти, адже, наприклад, його енергетичний шантаж не спрацював і рашисти не відключили газ для Європи, а Польща не була атакована за її підтримку України, хоча політики кремля неодноразово про це говорили. Не хочеться вірити, що Захід навмисно затягує війну заради своїх геополітичних цілей, але факти залишаються фактами.