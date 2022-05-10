"Легіон вільної росії" почав працювати на своїй батьківщині?

Як кажуть у Генштабі української армії, перші учасники батальйону перейшли на бік України на початку повномасштабного наступу, попередньо зв'язавшись із СБУ. Після, деякі бійці російської армії, які здалися в полон, також виявляли бажання боротися проти агресії своїх співгромадян. За заявою Олексія Арестовича, радника Адміністрації Президента, останнім часом багато свідомих росіян приїжджають в Україну, щоб приєднатися до «Легіону» прямо з країни-агресора. Не називаючи імен, Арестович наголосив, що до загону прибули кілька офіцерів з “елітних підрозділів та структур”. Перш ніж отримати зброю та вирушити на фронт, російські військові проходять тривалу та ретельну перевірку на контролі СБУ.

Окрім безпосередньої участі у бойових діях на території України, є підстави вважати, що «Легіон вільної росії» або, принаймні, його ідеї поширилися глибоко в тил супротивника. Одним із недавніх епізодів, який може це підтвердити, став “перший коктейль Молотова, запущений в автозак у районі червоної площі москви”.. За словами все того ж Арестовича, чоловік, який його кинув, прокричав «Легіон вільної росії».

Водночас численні пожежі на всій території країни-агресора на стратегічних об'єктах – від Білгорода до Далекого Сходу – не можуть бути роботою “українських диверсантів”. Якщо підпали військкоматів ще можна списати на призовників і людей у запасі, які просто не хотіли їхати на фронт, то знищення об'єктів, що охороняються, вже викликає питання. Не виключено, що все це роблять самі спецслужби агресора для створення паніки з метою звинувачення України та оголошення майбутньої мобілізації. Або приховування слідів корупції на місцях. Однак після звістки про реальну силу, що так поширена, здатна підняти реальну хвилю повстання, а не просто безхребетні мітинги, свідомі люди, що залишилися на території агресора, зможуть зрозуміти, що вони не одні. І численні пожежі на стратегічних об'єктах рашистів можуть наштовхнути їх на думку, що це не спецслужби чи українські диверсанти, а саме сили опору «Легіону вільної росії».

