Легіон «Вільна Росія» розпочинає війну проти окупантів

Той факт, що окупанти почали здаватися в полон десятками та сотнями не вигадка. Серед них є й ті, хто добровільно вирішив змінити бік і залишитися у військовому строю, і тепер вести бій проти справжніх, а не вигаданих фашистів.

Через три дні після початку війни, 27 лютого, рота військових РФ у повному складі зв'язалася з СБУ і перейшла на бік України. Як заявив ротний, вони побачили, що українці на них не чекають і називають фашистами. Він зрозумів, що й обдурили і кинули на суверенну державу, знищувати “братній народ”.

Через місяць, (очевидно, СБУ перевіряла всіх, хто перейшов на наш бік, щоб після видачі зброї не опинитися під вогнем замаскованого супротивника), колишнім окупантам надали можливість розпочати навчання, щоб приєднатися до лав захисників України. Людей тренують поводитися із західною зброєю.

Рота солдатів із армії РФ взяла собі назву легіон «Вільної Росії». Якщо визначення "легіон" було обрано не випадково, то не виключено, що підрозділ буде доукомплектовано до 5-7 тис.. людина, адже саме така кількість воїнів налічувалась у римських легіонах, звідки й пішла ця номенклатура.

Варто зазначити, що на боці українців воюють і білоруси, котрі виступають проти режиму Лукашенка. Член білоруського батальйону заявив, що після перемоги над рашистами в Україні вони мають намір скинути злочинний режим білоруського диктатора шляхом революції. Командир росіян зазначив, що режим "бункерного" також злочинний і закликав своїх співвітчизників військових "переходити на бік українців, щоб воювати проти справжніх фашистів". Не виключено, що набравши повної сили, легіон «Вільна Росія» стане символом майбутньої революції у своїй країні та звільнить РФ від диктатури Гітлера 2.0.