Легалізація грального бізнесу - нездоланний квест

19:31 23 вересень Київ, Україна

Голова Всеукраїнського об'єднання роботодавців галузі відпочинку і розваг Ігор Макієвський вважає, що легалізацію грального бізнесу в Україні перетворили на квест, який важко пройти.



"У Верховній Раді зараз розглядають законопроєкт 2713-д - про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей. Він встановлює ставки оподаткування для грального бізнесу, а також формує поняття оподатковуваної бази для цього виду діяльності.



У всіх інших бізнесах податок беруть з обороту. Тобто, з кількості грошей, які отримує той чи інший вид бізнесу. Але в гральному бізнесі - своя специфіка. Тут є виграші. І обкладатися повинен не оборот, а дохід (сума ставок, зменшена на суму виграшів). Раніше такого поняття не було, бо не було грального бізнесу. Тому така норма закону необхідна. Це правильно.





Треба також уточнити і визначити ставки оподаткування для того чи іншого виду бізнесу. Тому треба змінювати Податковий кодекс. Але точно не так, як це роблять у нас.

Якщо підсумувати норми, прописані в законопроєкті 2713-д, з низкою норм закону про легалізацію грального бізнесу, ми отримаємо в результаті фактичну неможливість ведення цього самого бізнесу. Зібравши воєдино податкові та нормативні вимоги, ми прийдемо до того, що цей ринок, ще навіть не почавши працювати, скоротиться до мінімального розміру. Говорити про детінізацію точно не доводиться. Пропоновані умови нездійсненні для більшості суб'єктів підприємництва.



Найцікавіше, що в пояснювальній записці до законопроєкту 2713-д самі законодавці визнають, що роблять умови ведення грального бізнесу в Україні максимально складними.





У світі існує два підходи для такого виду бізнесу: низькі податки і дорогі ліцензії - або високі податки і дешеві ліцензії. А у нас хочуть зробити і податки високі, і ліцензії дорогі. Тим самим ринок грального бізнесу в Україні підкошують на корені. Законодавець сам зазначає, що такої вартості ліцензії, як пропонують в Україні (2 млн доларів для Києва і 1 млн для інших регіонів) немає ні в одній країні. Ліцензія для онлайн казино в 200-600 тис дол на рік - теж перебір. У Польщі, Бельгії, Угорщині вартість ліцензій на такі види діяльності в 5-10 разів нижча.

Тепер про ставки оподаткування. Законодавці пропонують розділити види грального бізнесу і оподатковувати наступним чином: 5% - букмекерські контори, 10% - лотереї, 12,5% - казино та ігрові автомати. В Європі такі ставки є, але при ліцензіях в рази менших, ніж у нас. При цьому подібні ставки застосовуються при функціональному, розігрітому, зрозумілому ринку, для якого ці платежі посильні. У нас же гральний ринок буде протягом півтора-двох років тільки формуватися... До того ж, в Європі на початковому періоді використовують стимулюючі ставки оподаткування, в районі 5%. Потім, коли ринок сформований, їх можна збільшити. У нас же з ходу вводять високі ставки. При цьому визнаючи, що в світі працюють інші принципи.



Таке враження, що наші законодавці діють за принципом: щоб корова давала більше молока, треба частіше доїти. Вони чомусь думають, що для кращого наповнення бюджету потрібно просто вводити позамежні податки та інші платежі. І коли дивишся на ці податки, ліцензії, регламенти, адміністрування для грального бізнесу - розумієш, що його ведення стає схоже на нездоланний квест. Так все зарегульовано, так ускладнено, що дійти до перемоги (відкрити казино або слот-зал і зробити його прибутковим) без якихось корупційних платежів фактично неможливо та й з економічної точки зору, в більшості випадків, нерентабельно. Все це робить ігровий бізнес в Україні практично самим непривабливим в Європі. Тобто, ми отримуємо прямо протилежне тому, на що розраховували спочатку. На таких умовах інвестицій чекати не доводиться".