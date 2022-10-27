Латвія не відкриє кордони росіянам

10:02 27 жовтня Київ, Україна

Уряд Латвії навідріз відмовився пускати у свою країну громадян рф, які тікають від мобілізації. За словами глави МЗС Едгара Рінкевичса, “росіяни, які вирішили виїхати за кордон після оголошення мобілізації, не проти війни, яку росія веде в Україні, а проти мобілізації, і це велика різниця. Знаєте, мене не переконує аргумент, що у росії ситуацію затиснули так, що ніхто не може вийти на вулиці. Якщо це сто, двісті, тисяча громадян – так. Але їдуть зараз, за нашими даними, десятки тисяч громадян. І я думаю: чому ми маємо їх приймати? Для нас це, зокрема, питання безпеки”.

Справді, тих, хто біжить з росії, налічується понад 700 тис. людей. Всі вони настільки незадоволені оголошеною мобілізацією, що покидали все і виїхали з країни, можливо, назавжди. Тобто, замість того, щоб відстоювати свій будинок, зібратися всіма 700 тисячами людей і оголосити про незгоду, принаймні, мобілізацією, вони як “щури” побігли з “корабля”. А якому "кораблю" потрібні чужі "щури"? Своїх би позбутися. Тому країни Балтії не поспішають відкривати кордони для росіян, оскільки там розуміють, що, по-перше, ці люди, масою своєю, були б здатні створити сильний протестний рух у росії, по-друге, побоюються шкоди, яка може походити від цих людей.