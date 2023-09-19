Латати бюджет збираються з кишень росіян

20:55 19 вересня Київ, Україна

У Держдумі запропонували зібрати з росіян 2,5 трлн. рублів, щоб залатати бюджет. Ідею висловив заступник голови комітету Держдуми Микола Ареф'єв. На його думку, якщо збільшити податок на доходи росіян вдвічі, то дефіцитний бюджет отримає 2,5 трильйона рублів, і не треба буде просити цю суму в олігархів.

У цій ситуації дивно лише одне – чому ця пропозиція була висловлена так пізно? В іншому - все передбачувано. Неможливо просто залишатися байдужим, коли твоя держава стала ізгоєм, веде війну проти сусіда, загрожує світові ядерною війною, через що економіка країни поступово розвалюється. Звичайно, маючи рабське мислення, можна й надалі продовжувати говорити – “я аполітична/аполітична” – ось тільки це ніяк не захистить твою дитину від мобілізації, а твої гроші від диктатора.

Тим часом у російських інвесторів давно заморожено гроші Кремлем. І ніхто їх повертати не збирається. А невдовзі й зовсім мають запровадити якийсь аналог крипто-рубля, що дасть змогу путіністам будь-якої миті заморожувати, відбирати чи обмежувати використання фінансів.

Цікаво, чи росіяни досі не розуміють, чому українці не хотіли зближення з Росією?