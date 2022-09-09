Куп'янськ: зв'язок часу та пророцтво Семенівни

Ця історія своїм корінням сягає в далекий 1989 рік, але продовження відбувається зараз, у наш час.

УРСР, Харківська область м. Куп'янськ. У тихому дворику з будинком на дві родини сидить бабуся, яку всі називають баба-Семенівна та хлопчисько-п'ятикласник. Хлопчику поки нема з ким гуляти, рано-вранці і друзі ще не вийшли на вулицю, і він коротає час слухаючи розповіді Семенівни.

Слід зазначити, що бабусю-Семенівну в Куп'янську на той час знали всі. Самотня старенька, як зараз прийнято називати, була ворожкою і багато хто приходив до неї за порадою, ворожінням, зняти пристріт, псування чи вплинути на чоловіка п'яницю, за тим, чим займаються ворожки.

І цього ранку бабуся розклала свої карти, довго на них дивилася і почала розповідати сусідові хлопчику, що вона там бачить…

… «Скоро Україна відокремиться від СРСР. Але через 20 років Росія розпочне війну проти України. Війна буде спочатку незвичайною, не такою, як із німцями. Але потім вона стане дуже жорстокою, росіяни захочуть захопити багато української землі, вбиватимуть, грабуватимуть і руйнуватимуть. Народ такого не терпітиме, всі повстануть проти Росії. У цій війні Україні разом із американцями воюватимуть проти Росії. І Україна переможе, а від Росії відокремиться ще кілька земель, які стануть окремими державами. Після цієї війни Росія більше не буде великою державою».

Тоді, 89-го після почутого, хлопчик запитав у мами: «як Україна зможе дружити з капіталістами-американцями, та ще й воювати проти Росії? Може Семенівна помиляється?». Але мама відповіла: «Семенівна ще ніколи не помилялася. Вона наша Ванга. Нікому нічого не розповідай, а настане час… побачимо».

Побачив не лише цей хлопчик, побачив увесь світ… Побачив усю жорстокість, нелюдяність, агресію російських окупантів. Весь світ побачив бездарність російських воєначальників та нездатну воювати армію.

Весь світ побачив єдність, силу та сміливість українського народу. Побачив справжніх захисників світу, життів та свободи. Побачив українських героїв!

Сьогодні цей хлопчик дорослий, але радіє як дитина визволення рідного Куп'янська. Нехай поки що лише правобережної частини, але він вірить у ЗСУ, вірить в українських героїв. І він вірить у пророцтво своєї сусідки баби-Семенівни, яка ніколи не помилялася. Він, як і усі ми вірить, що Україна переможе!

Хлопчик виріс і як усі справжні чоловіки став на захист своєї Батьківщини, своєї землі, своїх рідних та близьких, своїх друзів від ворога – російського окупанта.

PS. Розповім один факт, щоб було зрозуміло, що бабця-Семенівна не була шарлатанкою, а справді сильною ворожкою-провидицею. Вона не дожила до цих днів. Померла багато років тому ... Вмирала довго і болісно, більше 3-х тижнів. Померла баба-Семенівна лише після того, як над її одром пробили стелю.

Пам'ятаємо, баба-Семенівна ніколи не помилялася.

Україна переможе, а Росія розпадеться!