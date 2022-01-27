Культура споживання інформації

17:47 10 вересень Київ, Україна

Для протидії фейкам необхідно сформувати культуру споживання інформації та зміцнити інститут репутації в Україні.

Такою думкою поділився ведучий новин Віталій Школьний.



"Найефективніший метод протидії фейкам - формувати культуру споживання інформації і, як наслідок, зміцнити інститут репутації в країні.

Громадяни повинні чітко розуміти, що є фактами, а що - коментарями.



Часто сумнівні медіа або ЗМІ-одноденки користуються необізнаністю своїх читачів і підносять думки як факти. Одна справа новина, яка складається з заяви того чи іншого політика - і зовсім інша картина реальності складається, коли в цій новині думки політиків з різних таборів, оцінка експерта та позиція журналіста.





Навчитися розділяти факти та коментарі - завдання абсолютно посильне, а ось формування інституту репутації - мегазавдання. Тільки уявіть, як би змінилися наші медіа та країна в цілому, якби громадяни більше не реагували на брехливих політиків або експертів, що спотворюють факти, афільованих з ними?

Телебачення - хороший інструмент, навіть не інструмент, а джерело, де можна швидко та просто дізнатися декілька точок зору. Чим більше різних думок з одного й того самого питання, тим вища ймовірність розібратися.



Важливо ще ось що - телебачення дає можливість не тільки побачити та почути ту чи іншу людину, але й побачити його емоції, оцінити поведінку в тих чи інших умовах.



Наприклад, історія зі смертельною аварією російського актора Михайла Єфремова. До останнього часу захист стверджував про його невинність, але ж глядач на власні очі бачив картинку з місця події, де людина лика не в'яже - і явно п'яний. Очевидно, в цьому випадку телебачення зіграло не останню роль у фактчекінгу (перевірка фактів - ред.), Всім все стало зрозуміло. І подібних історій з різних життєвих ситуацій - безліч".