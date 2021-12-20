Кулеба: за яких умов може відбутися зустріч Зеленського і Путіна

11:42 22 липень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Україна висловив свою думку про те, при якому єдиної умови може відбутися зустріч двох президентів Криму.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в Криму тільки в разі деокупацію РФ півострова.

"Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива, але тільки за однієї умови: що вона відбудеться на церемонії підняття в Криму українського прапора і зняття російського. Поки цього немає, будь-яка їхня зустріч або в Криму, або на адміністративному кордоні Херсонській області - нонсенс ", - акцентував Кулеба.

Заява Кулеби прокоментував депутат Держдуми Андрій Козенко.

«Більше 90% кримчан, які проголосували за поправки до Конституції РФ, підтримали пункт про непорушність російських кордонів. Держдума, в свою чергу, підготувала законопроект, прийнятий сьогодні у другому читанні, згідно з яким заклики до порушення територіальної цілісності нашої країни прирівнюються до екстремізму. Відповідальність передбачається не тільки для громадян Росії, але і для іноземців, щодо яких Російська Федерація зможе зажадати екстрадицію », - він.

За його словами, після підписання закону і набуття ним чинності Російська громада Криму буде здійснювати постійний моніторинг порушень законодавства в цій сфері і відстежувати подібні екстремістські заяви щодо Криму.