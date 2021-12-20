Кулеба: Польща зможе допомогти Україні в питанні деокупацію Криму

21:02 27 липень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Польща повинна брати участь в міжнародній платформі, створення якої необхідно для деокупацію Кримського півострова.

Кулеба під час спільної прес-конференції зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовічем у Варшаві заявив про те, що Україна запрошує Польщу приєднатися до участі в майбутній міжнародній платформі по деокупацію анексованого Росією Криму та стати одним з лідерів цього процесу.

"Окремо я сьогодні поінформував свого польського колегу про наміри України провести міжнародну платформу по деокупацію Криму. Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща стане не тільки надійним партнером, яким вона вже є, але і одним з лідерів цього процесу ", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району виявили тіло трирічного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова.