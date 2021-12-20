Кулеба: Польща зможе допомогти Україні в питанні деокупацію Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Польща повинна брати участь в міжнародній платформі, створення якої необхідно для деокупацію Кримського півострова.
Кулеба під час спільної прес-конференції зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовічем у Варшаві заявив про те, що Україна запрошує Польщу приєднатися до участі в майбутній міжнародній платформі по деокупацію анексованого Росією Криму та стати одним з лідерів цього процесу.
Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району виявили тіло трирічного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі