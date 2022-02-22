Куди звертатися постраждалим від пожеж на Луганщині

19:07 02 жовтень Київ, Україна

У ДСНС повідомляють про 17 постраждалих і 11 загиблих від пожеж в Луганській області, спеціальна комісія займеться підрахунком збитків.

Політолог Сергій Биков зазначив, що громадяни, які постраждали від пожеж на Луганщині, повинні невідкладно звертатися до органів влади за допомогою.

«Постраждалим від пожежі людям необхідно звертатися, в першу чергу, в ДСНС, безпосередньо у відомство. У першу чергу до них. Далі варто піднімати питання про те, щоб домогтися виплати компенсації, яка належить постраждалим від пожежі - незалежно від того, це матеріальний збиток або шкода здоров'ю», - сказав Биков.

Биков додав, що постраждалим одразу необхідно звертатися за допомогою, і уряд має в своєму розпорядженні фінанси для екстрених випадків.

«Для таких екстрених випадків існує спеціальний фонд. З нього і покривається відшкодування збитків, які виникли в результаті пожеж, затоплень та інших надзвичайних ситуацій. У тому числі передбачені й витрати на те, щоб допомогти людям і відшкодувати їхні власні втрати. Тому потрібно звертатися», - зазначив Биков.

Биков уточнив, що в першу чергу, постраждалих необхідно евакуювати, та забезпечити житлом тих людей, які цього потребують.