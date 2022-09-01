У Європі дедалі частіше вимушено закриваються промислові підприємства. Першими закрилися виробники алюмінію та цинку, продукція яких необхідна для автомобільної та будівельної промисловості. Стрімке зростання цін на електроенергію в Європі змусило норвезьку компанію Norsk Hydro ASA оголосити про закриття алюмінієвого заводу у Словаччині.

Ціни на газ змушують закрити також плавильний завод Budel у Нідерландах, який контролює компанія Nyrstar, що входить до складу Trafigura Group.

Але на світовому ринку є більші гравці – це Китай і росія. Саме вони виграють від того, що металургійна промисловість Європи зупиниться. Через новину про закриття підприємства Budel у Нідерландах вже на чверть зросли акції російського заводу «Електроцинк» у Північній Осетії.

Aurubis AG, найбільший виробник міді в Європі, заявив, що прагне перекласти зростаючі витрати на електроенергію на своїх клієнтів.

Відмінне рішення!

Ціни на газ обіцяють лише зростати. Вони досягли 2600 доларів за тисячу кубометрів. За прогнозом цієї зими, ціна за тисячу кубометрів перевищить 4 тис. доларів.

Американське агентство Bloomberg прогнозує, що ризик рецесії економіки ЄС протягом найближчих 12 місяців досяг 60%, шлях назад займе два або п'ять років.

Таким чином, закопуючи свою економіку, Європа відкриває широкі можливості для розвитку російських та китайських підприємств.

Маю питання. Ви впевнені, що керівництво ЄС та США точно розуміють цілі та адекватно реагує на виклики?

Ми всі пам'ятаємо, що президент США Джо Байден обіцяв економіці росії стати руїнами дуже скоро. Ви бачите прогрес у цій справі, а ви впевнені, що обрано правильний шлях?

Незабаром європейський споживач почне шукати винних у своєму банкрутстві, і керівництво країн Європи дуже швидко забуде про європейські цінності, прагнучи втриматися при владі.