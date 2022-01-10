Хто Україна в системі міжнародних відносин?

Кажуть, словоблуддя один з найгірших вад, напевно так і є. Раніше наш балакучий президент вже розгорнув два військові кораблі США, які йшли в Чорне море, як символ підтримки України в протистоянні з Росією. Ні, зрозуміло, кораблі розгорнув Байден, але у відповідь на, м'яко кажучи, необдумані слова про «борги президента Америки перед Україною». Ось взяти б паузу, помовчати, подумати ... але ні, нове інтерв'ю, нові вимоги, на цей раз до ЄС і НАТО.

За логікою Зеленського виходить, що 14 тисяч осіб, які загинули під час бойових дій на сході України, віддали життя за безпеку Європи !? А Європа за нашу безпеку говорить багато красивих слів! Але це ще не все ... на думку Володимира Олександровича, загиблі хлопці тим самим «заслужили» право на членство. Так кому «служить» наш гарант ?? Хто міняє смерті своїх громадян на порожні обіцянки примарного членства?

Говорити про всі останні закордонні візити нашої політичної еліти інакше як про епічних провалах не виходить. Служба протоколу своєї роботи не знає, дипломати, навіть рівня міністра, очевидно розглядають офіційні візити як розважальні поїздки. Те тапки свої в ніс арабам пхають, то окуляри сонячні в декольте пхають ... морок. Протокол протоколом, але якщо обговорити результати зовнішньополітичний діяльності, то і тут пишатися нічим. Взяти хоча б візит Зеленського в Туреччину. Ердоган по суті нічого проривного не сказав. Ну не вважає він Крим російським, так він його і українським не особливо охоче вважає. Заздрісний очей Туреччини лежить на півострові з XVIII століття - це факт.

Намагаючись маневрувати між Україною і Росією, Ердоган хоче і економіку туристами підтримати і Байрактара (турецькі безпілотники) реалізувати, і, як з'ясувалося, проданий Китаю, а потім майже націоналізований «Мотор Січ» роздобути. Вся інтрига в тому, 49 або 51% акцій попливуть з України, але ж Китай не звик надаватися в дурному становищі і втрачати те, що вже вважав своїм. Уявімо, що через пару років Китай зможе переконати Ердогана підприємство продати. У сухому залишку підмочена репутація в плані гарантій для іноземних інвесторів, натягнуті відносини з Піднебесної, втрата стратегічного підприємства і борг в 3 млрд доларів перед тими ж китайцями.

Фраза Ердогана про підтримку Кримської платформи коштувала Туреччини російських туристів на травневі свята, а там хто знає, може і на весь сезон. Жорстока ситуація з поширенням коронавируса в Туреччині нашого президента не збентежила, і за порожні слова Ердогана, адже приїхати на саміт 23 серпня він не обіцяв, Зеленський почав агітувати українців їхати у відпустку на турецьке узбережжя, підтримати, так би мовити, партнера. Тільки чим підтримати, ковіда нацеплять ?, так свого дівати нікуди. Від Європи, знову ж таки, вакцин ми не отримали, їм самим виявилося мало, хоча слухали багато красивих обіцянок, і слідуючи за думкою нашого президента, напевно «заслужили» їх життями 44 тисяч наших громадян, які вже ніколи не побачать як країна перемогла пандемію.