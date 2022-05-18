Хтось сказав, що двічі в одну вирву не потрапляє

17:39 18 травня Київ, Україна

Помилявся той, хто сказав, що снаряд двічі в одну вирву не влучає.

Подумали про Чорнобаївку... ну там взагалі це не працює.

Збройні сили продовжують ліквідувати командирський склад армії Росії. Але це перший випадок, коли наші бійці вже пішли другим колом.

У 12-ї інженерної бригади Росії знову "задвохстили" комбрига.

Справа в тому, що командира 12-ї окремої інженерної бригади знову ліквідовано. У середині березня на "вантаж 200" перетворився полковник Сергій Порохня, а днями у Муромі поховали призначеного на цю посаду командира бригади полковника Дениса Козлова.

Таким чином, між знищенням двох комбригів в одній і тій же бригаді минуло приблизно два місяці. Можна зробити обережне припущення, що Сергій Порохня та Денис Козлов були ліквідовані під час форсування однакової водної перешкоди – Сіверського Дінця.. Перший, у березні, у районі Ізюма, другий – у квітні в районі Білогорівки.

Також зазначимо, що під час переправи через Сіверський Донець було знищено начальника інженерних віск Західного військового округу полковника Миколу Овчаренка.

ЗСУ не те, що двічі на одну вирву.. сотню разів потраплять в одну й ту саму мету. І землю свою від ворога захистять!