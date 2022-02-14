Хто реалізує санкційні загрози проти РФ

19:20 23 вересень Київ, Україна

Тиснути Росію санкціями однозначно будуть class="word">США, в той час, як Євросоюз, навіть попри останній скандал з отруєнням Навального, стабілізує відносини з РФ.

«Можливо, якісь додаткові санкції проти Росії і будуть, але поки що це просто заяви європейських політиків. Тому не варто очікувати від ЄС особливого погіршення відносин з Росією. Навряд чи ЄС посилить санкції проти Росії. Єдина країна, яка може на це піти, - це США», - сказав Кучухідзе.

Політолог зазначив, що після виборів президента США американська політика щодо Росії буде залишатися такою ж.

«Хто б не прийшов, хто б не став президентом Сполучених Штатів Америки, їхній національний інтерес - тримати Росію в напрузі та стримувати всі її потуги щодо першості на світовій політичній арені. Росія представляється загрозою на рівні Стратегії національної безпеки, тому хто б не прийшов до влади, ставлення до Росії буде залишатися твердим», - пояснив експерт.

На думку Кучухідзе, проєкт «Північний потік-2» триватиме попри погрози Німеччини в бік Росії після отруєння опозиційного політика Олексія Навального.



Водночас США буде цьому протистояти через конкуренцію, яка склалася навколо європейського енергетичного ринку.