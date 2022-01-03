Хто відповідальний за отруєння Навального

20:25 21 серпень Київ, Україна

Путін створив систему політичних вбивств в Росії, вся відповідальність за отруєння опозиціонера лежить саме на ньому, а рішення отруїти Навального, швидше за все, взяли регіональні еліти, щільно контактують з російськими спецслужбами.

Про це заявив екс-депутат Державної Думи Російської Федерації Ілля Пономарьов.

«Якщо, не дай Бог, Олексій Навальний не одужає, це буде мати таке ж значення, як доля Бориса Нємцова, у якого, поки він був живий, опонентів було набагато більше, ніж після його смерті. Сьогодні дуже багато людей розповідають, що вони завжди любили і поважали Нємцова, які за життя з ним політично воювали, і в разі з Навальний може статися те ж саме. Це згуртує російську опозицію

Відповідальність за отруєння Олексія Навального, безумовно, лежить на Путіні, тому що саме він створив цю систему політичних вбивств в Росії і всі, хто ними займаються, вони в Росії, на жаль, залишаються безкарними і Кремлем "кришуються". У той же час, швидше за все, рішення про отруєння Навального було прийнято на регіональному рівні. Напередодні він анонсував велике розслідування по Томськ і їх місцевих виборів. Там цілком могли знайти гарячі голови, які злякалися і вирішили цього не допустити і паралельно вислужитися перед Москвою. Політичні вбивства в Росії, яких, на жаль, останнім часом було досить багато, відбуваються за однаковою схемою - збігається корисливий інтерес тих, хто виступив організаторами і виконавцями з політичної компонентою. Політична компонента дає недоторканність, але сама по собі не є достатньою. Литвиненко, наприклад, убитий в Лондоні, погрожував мафіозним колам, близьким до Путіна, допомагав уряду в розслідуванні в Іспанії по Тамбовської угрупованню ", - заявив Ілля Пономарьов.