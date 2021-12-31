Хто несе відповідальність за епідембезопасность в школах
19:22 19 серпень Київ, Україна
Завдання уряду і місцевої влади забезпечити максимальну безпеку для учнів і педагогів, а також підготувати навчальні заклади за всіма санепіднормам.
На думку глави інституту публічної політики та консалтингу Сергія Бикова, відповідальність за дотриманням карантинних обмежень лежить і на батьках, і на керівниках навчальних закладів.
«Перш за все треба перевірити якість провітрювання приміщень і наскільки самі класи готові до навчального року. Загалом Міністерство охорони здоров'я розробило свої маркери, тому перевірятимуть саме їх », - сказав Биков.
Він додав, що підстав хвилюватися немає, проте відповідальність за епідеміологічною безпекою повинні розділити також і батьки.
«Головне зараз - дотримуватися всіх карантинних заході, щоб не поширювати коронавірус, тому що ми стоїмо на порозі другої хвилі епідемії і повинні бути до цього готові. Але діти краще вчаться в школі на очній формі, оскільки дистанційне навчання не дозволяє їм спілкуватися між собою, а це один з гучних навичок », - пояснив Сергій Биков.
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