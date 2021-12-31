Хто несе відповідальність за епідембезопасность в школах

19:22 19 серпень Київ, Україна

Завдання уряду і місцевої влади забезпечити максимальну безпеку для учнів і педагогів, а також підготувати навчальні заклади за всіма санепіднормам.

На думку глави інституту публічної політики та консалтингу Сергія Бикова, відповідальність за дотриманням карантинних обмежень лежить і на батьках, і на керівниках навчальних закладів.

«Перш за все треба перевірити якість провітрювання приміщень і наскільки самі класи готові до навчального року. Загалом Міністерство охорони здоров'я розробило свої маркери, тому перевірятимуть саме їх », - сказав Биков.

Він додав, що підстав хвилюватися немає, проте відповідальність за епідеміологічною безпекою повинні розділити також і батьки.