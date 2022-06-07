Хто міг запобігти війні в Україні, роль Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував 1 червня передачу Україні керованих ракет IRIS-T, не минуло й 100 днів війни.

Критика повільності уряду в Берліні звучала дзвоном і хоч Шольц і заявив про найближчі тижні, міністр закордонних справ Анналена Бербок уточнила, що доставка ракет займе «місяці» через їх складний та високотехнологічний пристрій, на сьогодні – це найсучасніша система ППО Німеччини.

Кожна система коштує 150 млн.. доларів, тому пакувати ракети будуть аж до жовтня, саме на середину осені заплановано перші поставки.

Німеччина тягла гуму і раніше, уряд погодився відправити сім самохідних броньованих гаубиць та 50 зенітних броньованих машин «Гепард», але не поспішає виконувати обіцяне. Міністр оборони Крістін Ламбрехт пояснила зволікання тим, що для навчання українських військовослужбовців поводження з гаубицями потрібно 40 днів, а відправлення машин потребує підготовки.

Але це звичайно всі відмовки і йде безцінний час. Військовий експерт міністерства оборони Австрії полковник Маркус Райснер також дорікає західним країнам у критичному зволіканні з постачанням важкого озброєння, яке в реаліях вже неможливо доставити на передову через зруйновану інфраструктуру.

І знову зволікання і знову нерішучість, але є думка, що Німеччина, що вчасно втрутилася, і сказав своє вагоме слово Олаф Шольц могли запобігти війні.

Один із найшанованіших військових теоретиків світу, експерт зі стратегії Едвард Люттвак, висловив свою кваліфіковану думку в інтерв'ю газеті Die Welt.. Він вважає, що цю війну неможливо виграти, єдиним виходом має стати проведення референдумів у Донецьку та Луганську і не таке, як було в Криму, а з тисячами інспекторів, за правилами 1919 року. Люттвак запевняє, що підробити справжній плебісцит неможливо.

Зеленський не зможе протистояти демократії і погодиться дати Путіну невелику перемогу, щоб він міг заспокоїти свій народ героїчним звільненням Донбасу, вважає Едвард Люттвак, інакше Росію перемогти неможливо, на чаші терезів ядерна зброя і 114 мільйонів росіян.

Лютвак пропонує схилити Росію до плебісциту за допомогою санкцій, які можна швидко вводити та скасовувати, наприклад Swift. Необхідна умова, що обидві сторони беззастережно ухвалюють підсумки народного вибору. Він вважає, що погодься Росія на референдум, вона автоматично перестає претендувати на Запоріжжя та Херсон, які зараз контролює, а встановившись перемир'я з іншої причини, то ці території можна вважати для України втраченими.

І всього цього можна було уникнути, якби канцлер Німеччини Олаф Шольц зайняв чітку позицію 23 лютого. На думку Люттвака, якби Німеччина виразно заявила, що зупинить «Північний потік-2», що постачатиме зброю Україні, то Путін швидше за все не напав би, оскільки Німеччина дуже важлива для Росії.. Ця війна стала можливою через мляву неконсолідовану позицію Шольца.

Швидше за все спецслужби Німеччини донесли до нього перекручену інформацію, ту ж помилку припустилися і спецслужби США, які вже не раз підводили, взяти хоча б прогноз щодо Афганістану і запеклий опір урядових військ Талібану. Німеччина володіла ситуацією більшою мірою і все ж таки допустила прорахунок. У Європі зараз немає і не було іншої сили крім Німеччини, яка могла б запобігти війні, просто чітко позначивши позицію, могла, але не зробила… чому?