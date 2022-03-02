Хто є справжніми друзями України?

У травні 2021 року Україна, Грузія та Молдова підписали меморандум про взаєморозуміння, що регламентує формат посиленої співпраці «Асоційованого тріо» на шляху до європейської інтеграції. Ця подія була як чергова перемога української дипломатії, як великий крок, що зближує нас із Європою. Крім спільних консультацій та дипломатичних ініціатив, «Тріо» зобов'язалося підтримувати стабільність у регіоні, виходячи із серйозних проблем із регіональною безпекою.

І ось, коли в наш дім прийшла війна, наші партнери не вважали за потрібне підтримати санкції проти Росії. Молдова зробила це ще у 2014 році, оголосивши, що має намір підтримувати економічні контакти з Росією, оскільки санкції надто велике навантаження навіть для багатих держав.

Услід демарш влаштувала Грузія, зазначивши, що відмовляючись від запровадження санкцій, уряд насамперед керується національними інтересами грузинського народу, а вже потім бере до уваги інтереси України. Крім того, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі перешкодив відправленню грузинських добровольців в Україну, чим спровокував Зеленського на негайне відкликання свого посла через «неморальну позицію».

Робимо висновок, що кожна країна ретельно зважує ризики для власної економіки і прагне якщо і не отримати вигоду з того, що відбувається, то точно мінімізувати свої втрати. Крім Молдови та Грузії, санкції не підтримують Туреччина (виходячи з пріоритетів), Азербайджан та Ізраїль.

Наше керівництво хоче більше і більше підтримки ззовні, Зеленський постійно просить допомоги: санкційної, матеріальної, військової. Він говорить про нищівний удар для російської економіки, забуваючи про те, що ми самі мали зробити з перших днів. Адже війну Росії так і не оголошено, верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що «ЄС не веде війну з Росією», хто ж тоді її взагалі веде?

Українською газотранспортною системою до Європи продовжує йти російський газ. Виникає питання, чи Росія продовжуватиме платити за транзит?? На чиї рахунки прийдуть ці гроші? А Європа не бажає відмовитися від палива впереміш з українською кров'ю?

Напрошується висновок, що є якийсь глобальний договірняк, незрозуміло тільки кого з ким і немає підстав виключати з цієї схеми Зеленського, якому «роль президента» дозволила в кілька разів збільшити свій статок.