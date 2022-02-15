Хто буде платити вуглецевий податок на користь ЄС?

У 2023 року Європейська комісія планує ввести спеціальний вуглецевий податок на ввезені в Європейський Союз товари. На перший погляд відмінна ініціатива, боротьба за життя на планеті, Грета ридає від щастя і все таке, але факт того, що даний податок буде застосовуватися тільки до тих країн, які на думку ЄС не достатньо старанно працюють над зменшенням викидів СО2 на своїх виробництвах, наводить на думку, що Європа планує отримати ще один важіль для тиску на неугодних, так як бере на себе право визначати ту паршиву вівцю, яка псує повітря більше всіх.

Перш за все це вдарить по російським компаніям, найбільшим постачальникам нафти, газу і металів в Європу, але радості від цього мало, оскільки вони можуть або купити вуглецеві квоти на глобальному ринку, або включити свої витрати в ціну товару. Впевнена, жоден виробник не змириться з тим, що його прибутки впадуть на 20-60% і спробує зробити все, щоб витрати лягли на плечі кінцевого споживача.

Давайте подумаємо, хто стане кінцевим споживачем у всій цій дуже схожою на махінацію схемою. Повірте, турботу про природу дана ініціатива переслідує в останню чергу. Швидше за все платити за рахунками доведеться нам з вами, коли наша енергетична система об'єднається з європейською. Логіка проста, «Північний потік-2», який за прогнозами буде опалювати Європу вже цієї осені, (чітка заява Блінкена про припинення санкцій за даним проектом різночитань не допускає і коментарів не потребує), буде качати «вуглецево-брудний» товар, який неминуче потрапить під спеціальний податок, що спричинить за собою зростання його ціни.

Подорожчання палива природно спричинить за собою глобальне підвищення цін на товари, вироблені в ЄС як для внутрішнього ринку, так і на експорт. Виходить, що ми заплатимо і за європейську електроенергію і за все активно імпортовані товари, які вже багато в чому придушили українську продукцію, що не витримала цінової конкуренції з європейськими гігантами. А вибору у нас з вами не буде, так як підприємства закриваються одна за одною, свої товари виробляти вже фактично нікому, а від енергосистем Росії та Білорусі ми спимо і бачимо як відмежуватися.

Примітно, що на сьогоднішній день Україна продає в ЄС 40% від всього обсягу торгівлі, третина від даного обсягу - це метали і електроенергія, які планується оподатковувати вуглецевим податком. На сьогоднішній день, всі українські товари програють в екологічному плані європейським. Наприклад електроенергія вугільної генерації, яка виробляється в Україні майже в 4 рази «брудніше» по викидах двоокису вуглецю ніж європейська. Введення податку істотно зменшить і наповнюваність держбюджету і загальмує розвиток приватного бізнесу.

Приєднання до європейської енергосистеми також заплановано на 2023 рік, а це значить, що на декарбонізація виробництва у нас всього два роки, але робота поки не ведеться. Це відбувається тому, що екологічні програми в Україні не отримують належної державної підтримки. Звичайно, є більш нагальні проблеми, але жити одним днем не вийде, по зменшенню викидів вуглецю необхідно вживати заходів вже зараз, адже як торговий партнер ЄС, ми взяли на себе певні зобов'язання, виконання яких від нас неминуче зажадають.

Деякі експортери почнуть задивлятися на азіатський ринок, адже Китай зокрема, та й країни АТР в цілому, звертають набагато менше уваги на викиди СО2. Для нас китайський ринок затуляє скандал з «Мотор Січ», за який ми взяли гроші. Не впевнена, що хтось із китайських інвесторів ризикне ще раз мати справу з Україною, аж надто чутливим виявився щиглик по носі на три мільярди доларів.

Підводячи підсумок сказаному, шанс уникнути ще одного податку є, але діяти потрібно вже зараз, інакше є ризик зробити неможливе і обрушити економіку, яка і так вже на дні.