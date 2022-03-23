КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування: на що це вплине

21:43 28 жовтня Київ, Україна





Експерти розповіли, чи вплине рішення Конституційного Суду про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування чиновників на роботу антикорупційних органів. НАБУ розслідувало понад 200 кримінальних проваджень по скасованій КСУ статті, що вводила кримінальну відповідальність щодо неправдивого декларування, розповів юрист Дмитро Богуславський.

«Ця стаття досить зручна в доведенні, оскільки фактично докази і не потрібні - якщо є майно і воно не відображене в декларації, то це тягне за собою кримінальну відповідальність. Не треба доводити хто, куди, що виводив, ховав або приховував. Є факт - ось твоє майно, твої гроші, твоя декларація - порівняй. Там і санкція, до речі, була не дуже велика, але питання не в цьому, а в кримінальній відповідальності. Однак ця стаття була мертвою», - пояснив юрист.

За словами Богуславського, в Реєстрі судових рішень по 400 справах, які дійшли до суду з санкцією цієї статті, до кримінальної відповідальності притягнули максимум до 40 осіб.

«Тобто ця стаття не працювала. Це, звичайно, не привід її скасовувати. Відповідальність залишилася, але адміністративна - штраф. Від самого факту про визнання неконституційною цю норму, завтра курс долара не зміниться, зарплати не впадуть, але це символ, який вказує на зародження і роботу нашої антикорупційної системи», - зазначив Дмитро Богуславський.

За його словами, опозиція не упустить випадок розкрутити тезу про те, що корупційні депутати з минулого через недоросформовану судову владу скасували саму основу боротьби з корупцією.

«Це безвідносно до того, що фактично стаття, яка була скасована, була мертва. До речі, Верховній Раді ніщо не заважає прийняти таку ж статтю, але зараз очевидно, що кілька сотень людей видихнуть з полегшенням», - зазначив він.

У свою чергу експерт з конституційного права Богдан Бондаренко підкреслив, що рішення Конституційного Суду ніхто не може оскаржити або скасувати, воно є остаточним. Але насправді КСУ, який порушив регламент, і судді, які голосували за скасування статті, за якою самі проходили в розслідуванні НАБУ, - такі речі підривають легітимність рішення КСУ, і це проблема для самого суду. Надалі, якщо подібні випадки будуть повторюватися, це може привести до того, що рішення КСУ просто не будуть виконуватися.

«З огляду на анархічні тенденції в настроях українського суспільства і народних депутатів, я як раз не виключаю цей варіант», - зазначив Бондаренко.

На думку Бондаренка, в медійній площині знову почнуть розповідати про те, що Конституційний Суд - найжахливіший суд в світі після Окружного адміністративного, згадають всі його сумнівні рішення, і заговорять про те, що треба терміново з ним щось робити, урізати фінансування, відкривати на суддів кримінальні провадження і т.д. При цьому КСУ буде відмовчуватися.

«Прості люди не знають, чим займається Конституційний Суд. На це також вказує соціологія. Тому якщо в назві є слово "суд", то це автоматично означає, що він поганий. А якщо почнуться розмови, що цей суд зробив щось погане, відповідно, люди будуть сприймати це на ура», - пояснив юрист.

На думку глави аналітичної групи «Левіафан» Миколи Мельника, політичним наслідком рішення КСУ стане те, що суспільство ще більше радикалізується.