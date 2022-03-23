КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування: на що це вплине

Експерти розповіли, чи вплине рішення Конституційного Суду про скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування чиновників на роботу антикорупційних органів.
НАБУ розслідувало понад 200 кримінальних проваджень по скасованій КСУ статті, що вводила кримінальну відповідальність щодо неправдивого декларування, розповів юрист Дмитро Богуславський.
НАБУ розслідувало понад 200 кримінальних проваджень по скасованій КСУ статті, що вводила кримінальну відповідальність щодо неправдивого декларування, розповів юрист Дмитро Богуславський.
За словами Богуславського, в Реєстрі судових рішень по 400 справах, які дійшли до суду з санкцією цієї статті, до кримінальної відповідальності притягнули максимум до 40 осіб.
За його словами, опозиція не упустить випадок розкрутити тезу про те, що корупційні депутати з минулого через недоросформовану судову владу скасували саму основу боротьби з корупцією.
У свою чергу експерт з конституційного права Богдан Бондаренко підкреслив, що рішення Конституційного Суду ніхто не може оскаржити або скасувати, воно є остаточним. Але насправді КСУ, який порушив регламент, і судді, які голосували за скасування статті, за якою самі проходили в розслідуванні НАБУ, - такі речі підривають легітимність рішення КСУ, і це проблема для самого суду. Надалі, якщо подібні випадки будуть повторюватися, це може привести до того, що рішення КСУ просто не будуть виконуватися.
На думку Бондаренка, в медійній площині знову почнуть розповідати про те, що Конституційний Суд - найжахливіший суд в світі після Окружного адміністративного, згадають всі його сумнівні рішення, і заговорять про те, що треба терміново з ним щось робити, урізати фінансування, відкривати на суддів кримінальні провадження і т.д. При цьому КСУ буде відмовчуватися.
На думку глави аналітичної групи «Левіафан» Миколи Мельника, політичним наслідком рішення КСУ стане те, що суспільство ще більше радикалізується.
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