Кримські гауляйтери бухають у російському Ростові

Пройшла доба, як із Криму виїхали «прем'єр» аксьонов і спікер «держдуми» костянтинов. Втеча відбулася після того, як обом діячам подзвонив куратор із москви.

Московський куратор повідомив гауляйтерів про ймовірну небезпеку для їхніх життів. Тоді окупаційні лідери почали поспіхом вивозити з Криму своїх жінок і дітей. Вивезли навіть коханок, яких посадили в машини з охороною. Для успішної евакуації окупанти перекривали на одну ніч кримський міст.

А підлеглі "прем'єра" в цей час знищували документи. Наразі родини "політиків" перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів. Активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне "рятування". Про повернення на півострів наразі не думають.

Наразі українським службам відомі не лише деталі втечі, а й конкретне місце перебування цих ставлеників кремля.

За даними розвідки, представники окупаційної влади розпорядилися викладати сфабриковані відео у соцмережі та ЗМІ. Записи будуть буцімто записані у Криму. Цілком ймовірно, що для розв'язання певних задач гауляйтери можуть повертатися на кілька годин, але, схоже, відтепер житимуть у росії.

Проте це не єдині зміни на окупованому півострові за останню добу. У ГУР встановили, що окупанти почали термінове переміщення своїх літаків і гелікоптерів у глиб півострова. Частину переводять взагалі на аеродроми до росії. Також кремлівські ЗМІ повідомили, що призначений новий командувач чорноморського флоту росії.