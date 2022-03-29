"Кримська платформа": Росія відреагувала незграбним фейком

Реджеп Ердоган заявив, що Крим повинен належати Туреччині, таку газетну качку запустила Російська Федерація.
Експерт Інституту постінформаційного суспільства, медіаексперт, заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр) Дмитро Золотухін заявив, що така реакція Росії сталася через успіхи української сторони в переговорах, в тому числі зі створення "Кримської платформи".
Головним "драйвером" створення "Кримської платформи" є заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. "Кримська платформа" - органічне продовження міжнародних форумів на тему Криму, які Джапарова організовувала, бувши ще заступницею міністра інформаційної політики. Тому не зовсім коректно говорити, що раніше не було нічого подібного.
Як ми бачимо, тема окупації Криму поступово пішла з мейнстріму переговорів представників нашого Офісу Президента з російською стороною. Тому створення такої ініціативи складно переоцінити в цей момент.
Тим більше, що ми вже побачили "результати" такої ініціативи. Слідом за тим, як Джапарова заручилася підтримкою низки іноземних дипломатів турецької та американської сторін, офіцери ГРУ МО РФ, що працюють під прикриттям журналістів, вже організували і запустили інформаційну спецоперацію, покликану атакувати міжнародний формат "Кримська платформа" в інформпросторі.
Так, в російських медіа розкручується фейк про те, що Реджеп Ердоган заявив, що Крим насправді повинен належати Туреччині.
Природно, нічого подібного він не говорив. А розкручування цієї маячні збіглося за часом із закінченням візиту Володимира Зеленського в Анкару, в якому брала участь і Джапарова.
Поширення незграбного фейку про заяви Ердогана - це реакція на дипломатичні успіхи української сторони в переговорах, в тому числі зі створення "Кримської платформи".
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