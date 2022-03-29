"Кримська платформа": Росія відреагувала незграбним фейком

13:38 04 листопада Київ, Україна

Реджеп Ердоган заявив, що Крим повинен належати Туреччині, таку газетну качку запустила Російська Федерація.

Експерт Інституту постінформаційного суспільства, медіаексперт, заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр) Дмитро Золотухін заявив, що така реакція Росії сталася через успіхи української сторони в переговорах, в тому числі зі створення "Кримської платформи".