Кримська платформа: підготовка до саміту

На саміт «Кримської платформи», який призначений на 23 серпня 2021 року, приїдуть представники 30 країн про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня.

Разом з цим, у Києві 7 червня відбулась презентація експертної мережі «Кримської платформи» – ініціативи української влади щодо консолідації міжнародної підтримки для деокупації Криму. Організатори запрошують до участі експертів із різних країн, на липень заплановано її перший форум.

Так, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак серед завдань експертної мережі «Кримської платформи» виділяє, перш за все, інформаційні.

«Тут важливо те, що ми переходимо до планомірної, рутинної роботи з нашими партнерами. Безумовно, нам складно утримати Крим у фокусі уваги як урядів, так і самих товариств. Мені здається, дуже багато людей схильні до дезінформації з російських джерел за кордоном, тому потрібна саме планомірна робота. Експерти вже генерують інформацію про Крим у великих обсягах, але важливо правильно подати її з урахуванням цільових аудиторій у кожній країні, щоб вплинути на громадську думку і процес ухвалення рішень у різних країнах. Підтримка платформи є, і, думаю, вона тільки зростатиме. Але ми повинні розуміти, що навіть ті країни й організації, які з формальних причин не зможуть підключитися до участі в «Кримській платформі» на найвищому рівні, можливо, братимуть участь у заходах, акціях і заявах в рамках цієї ініціативи», – каже Максак.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар зазначає, що підготовка до серпневого саміту в урядовому вимірі йде повним ходом.

«7 червня вперше збирався оргкомітет – це, по суті, міжвідомчий орган, що складається з представників різних міністерств, служби протоколу – й обговорював деталі сценарного плану. Тобто, де буде проходити цей саміт, який у нього буде формат, які культурно-історичні, мистецькі заходи супроводжуватимуть його. Президент України затвердив цей попередній сценарний план. Також ми активно працюємо над фінальним документом, до якого приєднаються країни, які відвідали саміт «Кримської платформи». Він кодифікує політику невизнання й окреслить найголовніші елементи політики щодо окупації, щодо Росії, щодо ситуації в Криму і таке інше. Це досить ємна робота, тому що вона передбачає дуже активну комунікацію з партнерами, і вони теж пропонують свої елементи», – каже посадовиця.

Еміне Джеппар підкреслює, що українська сторона навмисно не публікує точний список учасників «Кримської платформи», щоб уникнути дипломатичних перешкод із боку Росії.

«Скажу лише, що підтвердила свою участь низка країн, і з кожним днем їх усе більше. Публічно оголосили про це кілька президентів, у тому числі президент Європейської ради Шарль Мішель. По лінії Євросоюзу буде ще кілька чільних представників. Це можуть бути або перші особи, або прем’єр-міністри, або президенти, або міністри закордонних справ, або голови парламентів. Спочатку ми планували запрошувати Росію, враховуючи, що це країна, яка несе повну відповідальність за все, що відбувається в Криму. Але після того, як вона публічно, на різних рівнях заявила своє ставлення до цього формату, питання запрошення було вирішено автоматично. Ми спостерігаємо в російських ЗМІ істерику через «Кримську платформу», її намагаються дискредитувати і створюють цілі робочі групи, щоб запобігти будь-чиїй участі в цьому форматі», – каже Еміне Джеппар.