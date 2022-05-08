Кримська платформа - довгобуд, на який немає коштів

Наближається саміт Кримська платформа - дітище Зеленського, поява якого вже відкладалося, за офіційною версією через коронавируса, по факту не зібралося хоч скільки-небудь прийнятне кількість учасників.

Цього разу підготовка ведеться повним ходом, призначена дата 23 серпня. Нам кажуть, що приїде 30 країн, але мовчать про те, що 160 не приїде, як-не-як суверенних країн в ООН 193. Більш того, країн-учасниць як таких передбачається три-п'ять не більше, з них президентів направлять швидше за все лише країни Балтії, інші делегати будуть представляти тільки міжнародні організації нехай навіть і шановні.

Менш ніж за три тижні до масштабного, ну як нас запевняють, міжнародного заходу, учасники саміту не відомі достеменно. Все ще є категорія країн, які не визначились на якому рівні вони будуть представлені. Зокрема, це Німеччина і Франція. Думаю всі чекали, що скажуть США, хто приїде від самої політично-великовагової країни. Адже запрошувалися ні багато ні мало президент Байден і віце-президент Харріс.

Надії звалилися, коли США визначилися з делегатом, вибір припав на міністра транспорту Пітера Буттіджіча. Інформ простір вибухнуло обговоренням його сексуальну орієнтацію, мене ж хвилює інше, що може сказати по суті питання підвідомче йому міністерство? Яке відношення транспорт має до деокупацію Криму. Показавши своє ставлення до заходу, США «допомогли» визначитися з участю дуже багатьох країнах.

Другим моментом, який негативно позначився на складі учасників саміту, є скандальне інтерв'ю Давида Арахамія, в якому він нарікає, що Україна могла б «шантажувати світ ядерною зброєю». Не важко припустити, що більш-менш серйозні країни після таких заяв зволіють знизити рівень представника або взагалі не приїдуть на саміт.

Показова позиція Туреччини. Ердоган лавірує між Україною і Росією. Він то офіційно не визнає анексію Криму, підтримує проведення Кримської платформи, то відмовляється брати в ній участь, хоча начебто були тому підтвердження. Чітких обгрунтувань немає, хоча всім зрозуміло, йому не хочеться в відкриту грати проти Росії. Нам Байрактара продав, у них С-400 купив. Ось така вона Туреччина - член НАТО.

Оскандалився захід, який ще не відбулося, змогла заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, яка заявила, що коштів на проведення масштабного саміту щорічно немає і вони планують спробувати пропхати його під егіду ООН. Перекласти з хворої голови на здорову - відмінна позиція. Створюється відчуття, що наше керівництво постійно намагається звалити свої турботи на третіх осіб, оскільки самі не можуть нічого зробити.

«Як і куди паркувати Кримську платформу» в подальшому, ось про що йде мова напередодні установчого саміту, але ж текст спільної декларації ще не готовий, а, відповідно, і не узгоджений. Те, що захід не дасть блискавичних результатів, було зрозуміло відразу. Старший науковий співробітник берлінського відділення Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель радить налаштовуватися на 30-40 років, а поки методично фіксувати всі порушення з боку окупаційної влади. Так що «паркувати» платформу дійсно треба, і від якості проведення першого саміту залежить склад учасників наступних заходів.

В історії є приклади успішного повернення державами власних земель. Тільки шлях цей займав десятиліття. Взяти до прикладу долю Ельзас-Лотарингії, яка була анексована Німецькою імперією за підсумками Франко-прусської війни 1870-1871 років. Франція боролася за провінції, які навіть на більш ніж 20 років поверталися до її складу, знову ж за підсумками війни, на цей раз Першої світової, і знову були окуповані Німеччиною під час Другої світової. Остаточно Франція отримала свої землі назад лише в 1944 році. За підсумком процес тривав 70 років.

Що хочу сказати, шанс є, але поки ми не зробили жодного кроку в правильному напрямку. Який буде текст підсумкової декларації і наскільки солідним буде склад учасників, багато в чому визначить плавучість платформи і доцільність її проведення.